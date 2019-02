Liman diferencias Claudia Rivera y Miguel Barbosa; alcaldesa confirma que se reunieron este sábado

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, confirmó que se reunió con el precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, para “intercambiar teléfonos” y hablar de diferentes temas sin intermediarios.

Previo a la sesión de la Comisión de Seguridad, la edil dijo que la reunión se dio para tener una comunicación directa y evitar malentendidos.

Llama la atención que el encuentro, al que también acudió la secretaria General del ayuntamiento, Liza Aceves, y el titular de Gobernación, René Sánchez Galindo, se dio un día antes que Eloísa Vivanco, madre de Claudia, saliera a dar su respaldo público al precandidato Alejandro Armenta.

Esta reunión podría poner fin a la presunta rivalidad entre ambos militantes de Morena, luego que la expresión que encabeza Barbosa Huerta habría señalado de presuntos vínculos a la presidente municipal con el grupo del senador fallecido Rafael Moreno Valle.

Al respecto, Rivera Vivanco dijo que será respetuosa del proceso de elección interna de su partido, pues su compromiso es con Morena.

“Seguiré en la misma línea que he venido manifestando, no participaré en la elección; si me preguntan a quién voy a apoyar será a Morena”, respondió, ante la insistencia de los reporteros.

Asimismo, la presidenta municipal enfatizó que el ganador o ganadora de la contienda va a contar con su voto.

-¿Porqué te vas precisamente con Barbosa y no con Armenta? – le preguntaron.

-Con todos he trabajado y me he reunido con Nancy y también con Alejandro. Todos se han desempeñado de buena forma en sus encargos.

En otro tema, Rivera Vivanco confirmó que seguirán trabajando con Grupo Banorte para el pago de nóminas, y esperarán una justificación del porqué las tarjetas continúan siendo blanco de constantes hackeos.

La alcaldesa de la coalición Juntos Haremos Historia calificó de “alarmante” la clonación de las cuentas de nómina por parte de la institución bancaria a un total de 19 servidores de primer nivel, entre los que se encuentra ella.

Por esta razón, precisó, esperarán una justificación con todos los elementos por parte de la empresa que les ofrece el servicio y los mecanismos de seguridad como es la protección de datos personales, a fin de garantizar que no vuelva ocurrir lo mismo.

“En estos momentos, no está considerado hacer un cambio de banco, queremos que nos den los elementos necesarios, la justificación de lo que está pasando y los mecanismos para que no vuelva ocurrir esta situación.

Además, indicó que esperarán que Banorte solvente los casos de clonación de las tarjetas para el pago de nómina, con el objetivo de que otros usuarios no sean víctimas de un hackeo.

“Estamos esperando a que se solvente esta parte y que nos den los mecanismos para darle la certeza a sus usuarios, ahí estamos incluidos nosotros pero también otros usuarios”, puntualizó.

Este jueves sumaron 19 funcionarios públicos del ayuntamiento, regidores y la misma presidenta Claudia Rivera Vivanco, quienes sufrieron la clonación de sus tarjetas bancarias que son administradas por Grupo Banorte.