Pacta Claudia Rivera aumento del 4.6% al salario de burócratas del ayuntamiento

La alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pactó a puerta cerrada con el líder del sindicato, Gonzalo Juárez Méndez, un incremento del 4.6 por ciento directo al salario a favor de mil 468 burócratas del ayuntamiento, el cual será retroactivo del 1 de enero al 15 de abril.

La información se dio a conocer la tarde de este jueves a través de un comunicado, en el que Rivera Vivanco destaca la importancia de la transparencia en este tipo de negociaciones.

“Hoy se sientan las bases de una nueva unidad donde se escuchen a todos por encima de las discrepancias, en beneficio de la sociedad”, enfatizó.

La edil exhortó a los trabajadores a mostrar su vocación de servicio a la ciudadanía e indicó que la administración municipal seguirá trabajando para generar mejores condiciones laborales, así como nuevos mecanismos de seguridad social, como el derecho a la paternidad, en busca de la reconstrucción del tejido social.

“Lo hacemos con la firme convicción de que, para crear, sumar y abonar en este gobierno incluyente, lo más importante es el bienestar de las mayorías”, recalcó.

Por su parte, Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración, puntualizó la importancia de la modernización de la vida sindical, por lo que en esta revisión se busca salvaguardar las condiciones y dignidad de los trabajadores.

“En este gobierno no se persigue, no se hostiga y tampoco se buscar que el sindicato sea mecanismo de extorsión para que los trabajadores no encuentran las respuestas de su administración”, enfatizó el funcionario.

A su vez, Gonzalo Juárez Méndez, secretario General del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados “Lic. Benito Juárez García”, reafirmó el compromiso de brindar estabilidad laboral y una mejor calidad de vida a los agremiados.

Además afirmó que la base trabajadora está contenta y satisfecha por los logros alcanzados.

A la firma de este convenio asistieron Gonzalo Castillo Pérez, síndico Municipal; Salvador Pérez Xilotl, secretario General del Sindicato “Ignacio Zaragoza”; y el Comité Ejecutivo y miembros del Sindicato “Lic. Benito Juárez García”.