Tras revisión de edificios se reporta saldo blanco en Tehuacán, tras el sismo

Tehuacán.- Tras la revisión de edificios públicos como es el palacio municipal, el Complejo Cultural El Carmen y templos católicos, se descartó que el sismo registrado esta mañana, con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca, se descartaron daños en esos inmuebles, según declaraciones del director de Protección Civil y Bomberos, Alejandro González Rodríguez.

El personal del ayuntamiento ya se encontraba dentro del Palacio cuando ocurrió el sismo, por lo que todas las áreas quedaron vacías en pocos minutos, los trabajadores se concentraron en el Parque Juárez, ahí permanecieron mientras los elementos de Protección Civil revisaron el edificio, mismo que en el sismo del pasado 19 de septiembre sufrió cuarteaduras, sin embargo se señaló que no hay daños estructurales.

Lo mismo se hizo en el Complejo Cultural El Carmen, espacio que sede de algunas direcciones del municipio, el Museo del Valle de Tehuacán y la Biblioteca, donde se imparten cursos de verano para menores de edad. Los niños aún no llegaban a sus actividades, pero no se suspendieron los cursos ya que se informó que no hubo afectaciones en ese espacio.

En la revisión se dio prioridad a los edificios que sufrieron afectaciones en los movimientos telúricos del año pasado, explicó el director, al resaltar que en esa acción se incluyó el templo católico de San Pedro Acoquiaco, mismo que a la fecha se encuentra cerrado al público por que sufrió daños estructurales y hasta el momento no se inicia su reparación por parte del INAH.

Alejandro Rodríguez manifestó que debido a la temporada vacacional las escuelas se encuentran cerradas, sin embargo expuso que atenderán la petición que hagan los directivos de los centros educativos, puesto que varias de ellas también fueron afectadas por los sismos del 2017 y en algunas todavía no se concluyen los trabajos de reparación.

En Tehuacán el sismo de esta mañana se sintió fuerte debido a la cercanía de la ciudad con Huajuapan de León, que es la comunidad oaxaqueña con la que Puebla colinda, por el lado de la mixteca.