Retrata el programa “La raíz doble” la defensa de la tierra y el agua emprendida en Olintla

“¿Por qué nos temen? ¿por qué nos hacen entristecer? ¿por qué nos ponen precio?”, pregunta una mujer totonaca frente a sus vecinos de la comunidad de Bibiano Hernández, del municipio serrano de Olintla, para cuestionar a las empresas trasnacionales que han pretendido instalar sus mineras explotando el subsuelo y su riqueza mineral, vegetal e hídrica, intenciones que han sido detenidas por la movilización y la defensa social de los habitantes de la zona.

Esa, es una escena del programa La milpa: hombre, surco y agua que la serie La raíz doble, dirigida por el poeta y periodista Mardonio Carballo, dedicó para contar y documentar el activismo suscitado en la Sierra Norte de Puebla, rescatando de manera particular el trabajo del activista Miguel Sánchez.

En su más reciente temporada, este programa transmitido por Canal 22 se detuvo, bajo la mirada de Carballo, en Olintla, una comunidad en “donde quieren sacar oro para adueñarse del agua”, como explicó un poblador.

“Nos tienen acostumbrados a no decir nada, pero llega un momento en que nos llenamos de coraje y nos mostramos todos unidos como pueblo, como movimiento totonaco, creando el Consejo Tiyat Tlalli conformado por varias organizaciones y con un espacio en el que nos reunimos, nos informamos y lo llevamos a las comunidades”, contó Miguel Sánchez.

Relató que fue en 2012, con la llegada de la multinacional Grupo México para instalar una hidroeléctrica en el rio Ajajalpan, cuando “ocho mujeres se pararon en Ignacio Zaragoza y de ahí hubo una lucha muy fuerte, pues los pueblos se empezaron a levantar, a decir que los totonacos que no íbamos a permitirlo, y los sacamos en 2014”.

En ese sentido, el activista resalta que fueron las mujeres quienes “llevaban la batuta y nos mandaban”, pues entonces dijeron: “No nos vamos a dormir, no, vamos a acompañarlos”. Acota que esa actitud hizo que en el pueblo las cosas cambiaran respecto a ellas pues están convencido de un asunto: que “si no hay mujer no hay revolución ni movimiento ni camino”.

Sánchez mencionó que la llegada de empresas tiene que ver con la forma en que por siglos “han dominado los criollos”, imponiendo sus decisiones. “Nos han dominado, no nos respetan, no nos preguntan, ha sido pura imposición. (El movimiento) nació de una rabia, de tanta injusticia que tenemos como pueblo totonaco. Ya no está bien, ya estuvo suave, vamos a levantarnos, dijimos basta ya”, expuso entrevistado por Mardonio Carballo.

Seguro, el activista Miguel Sánchez dice que el pueblo no necesitan a “los de arriba para vivir”, pues son ellos quienes han cambiado su mentalidad privilegiando el dinero: “Nos dicen que nos olvidemos del maíz, que sembremos café, vainilla y pimienta, que esos productos nos quitará la pobreza, pero yo les digo dónde hay pobreza, cuántos hemos muerto de hambre, la pobreza es la mentalidad que nos han metido”.

Destaca que en dicha emisión dedicada a la lucha establecida en Olintla, la cámara de La raíz doble centra su mirada en las ofrendas y peticiones hechas al agua entre la población totonaca.

Primero, retratando la forma en que las mujeres se reúnen en torno a un ojo de agua para ofrendarle comida, bebida, incienso y fuego, un acto con el que piden “que el agua no se vaya”; y luego, con la caminata cuesta abajo que emprende un grupo de hombres hasta el “nacimiento” del río, también para ofrendarle una cerveza, cantarle en su lengua y decirle: “usted es nuestro corazón, no te vayas a ir con los que te quieren llevar, no te vayas, no nos dejes. Al rato si nos quedamos sin ti qué pasaría con nosotros. Me gana la tristeza que te quieran llevar a otro lado, te ven como negocio por eso te defendemos”.