Para Janet, Steven, Zack y toda la comunidad del #BLDG61

El mundo, del que nos despojó el capital, está plagado de miseria, dolor, violencia, exclusión, hambrunas, guerras, desastres socio–ambientales y destrucción de la madre tierra. La misión de reparar el mundo parece imposible. Desde la desesperanza salta a la vista la crisis civilizatoria actual. Pero desde la esperanza recuerdo un cuento (no creo que sea de García Márquez), que trata de una persona que, preocupada por los problemas del mundo, decide repararlo para lo cual toma de una revista la imagen de la tierra y la hace pedazos; ese mundo destrozado, lo entrega a sus hijos, junto con cinta adhesiva, y les pide reparen el planeta. Pensó que sería divertido, era como armar un rompecabezas. Después de un rato, los hijos entregaron el mundo reparado. La persona sorprendida, les preguntó a sus hijos cómo lograron reparar el mundo, estos respondieron: “No sabíamos cómo reparar el mundo, parecía no tener ni pies ni cabeza, pero recordamos que cuando tomaste el papel de la revista para recortar el mundo y hacerlo pedazos, del otro lado estaba la figura de un hombre. Así, cuando nos diste el mundo para arreglarlo lo intentamos, pero parecía imposible, pero recordamos que estaba la imagen del hombre del otro lado, le dimos la vuelta a los pedazos y empezamos a arreglar al hombre, puesto que sabíamos cómo era. Cuando terminamos de enmendar al hombre volteamos la hoja y encontramos que también habíamos reparado el mundo.”

Pareciera evidente: la respuesta está en enmendarnos como personas. Reconsiderar el modo en que decidimos organizarnos y las relaciones sociales que hasta el momento prevalecen, centradas en inequidad e injusticia social, en la explotación de la naturaleza y las personas, violencia contra mujeres, niñas y niños, contra pueblos indígenas y migrantes, etc. El modo de producción capitalista fragmenta y destruye el mundo por las ganancias y acumulación de la riqueza sustentada en despojo de la vida, los territorios y el control de los cuerpos. La pobreza, la desnutrición, las migraciones masivas buscando refugio y sobrevivencia son tangible efecto de injusticias sociales que las personas vamos produciendo y reproduciendo.

Triste escuchar comentarios como “los pobres son pobres porque quieren” o “por flojos” o “porque no tienen aspiraciones”. Perversa visión que considera la vida de cada persona como un acto individual y libre. Como la decisión personal de ser o no ser “exitoso”, invisibilizando, de manera perversa, los factores estructurales que construyen las configuraciones sociales en donde resulta necesario que pierdan muchos para que ganen unos cuantos. La totalidad impone cánones estéticos, de clase social, étnicos, de género, sexualidad, etc. y quienes estamos fuera de dichos cánones quedamos excluidos, discriminados.

No queremos ser incluidos en las injusticias actuales y la dominación. Resulta urgente enmendar a las personas y transformar las relaciones sociales de injusticia que dominan este momento. Convoquemos a promover procesos colectivos por el bien común y la justicia social. Después de todo, está en nosotras, las personas, reparar el mundo. (@mendtheworldbldg61)