Renuncian 5 integrantes de la planilla de Eduardo Alcántara para buscar dirigencia panista

Eduardo Alcántara Montiel, candidato a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN), sustituyó a cinco de los integrantes de su planilla, incluida Angélica Nava, quien se perfilaba para ser secretaria general, informó Fernando Sarur Hernández, secretario general del Comité local.

El ex secretario de Gobernación de la capital cambió a dichos integrantes por otros panistas que en el pasado estuvieron cercanos el ex edil Eduardo Rivera Pérez como la ex diputada local, Carolina Bouregard Martínez, luego de que los primeros renunciaron a ser parte de la misma.

Los cinco que renunciaron fueron Angélica Nava López, Margarita Santos, Rosalia Herrera, Pedro Salas y Marcos Cruz, quienes fueron sustituidos por María de los Ángeles Garfias, la ex diputada local Carolina Bouregard Martínez, Hugo Ávila Rodríguez y Eduardo Louvier Hernández.