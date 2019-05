La llamada Cuarta Transformación de Morena ha vivido numerosas crisis a lo largo de unos cuantos meses, producto de las resistencias del propio sistema a adaptarse a la nueva realidad, pero también como consecuencia de pésimas o perniciosas actuaciones por parte de los funcionarios que acompañan a AMLO en el difícil trance que emprendió el año pasado. Para mí, una de las más serias que enfrenta, es la que se generó a partir de la renuncia de Germán Martínez a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que, minimizada o no por el poder central, da cuenta de la errónea ejecución de ideas que, en lo general, por encimita, suenan perfectamente bien: eficiencia de los recursos y combate a la corrupción.

Empero, nada se va a lograr cortando presupuestos y deteniendo pagos de nómina de manera indiscriminada so pretexto de intervenir cuentas fraudulentas o la cancelación de programas que, más allá de haber sido creado por priistas o panistas, tuvieron y tienen una lógica en la vida de nuestra nación. Martínez afirma en su carta de renuncia publicada íntegramente por esta casa editorial: “Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, –en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores–, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque este Consejo Técnico y el director general, serán responsables –dice el artículo 276 de la Ley del Seguro Social– de que el instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión”. En efecto, cientos de procesos sensibles para la población, muchos de ellos del orden de la salud, no pueden ser detenidos por el capricho de unos funcionarios que ni están entendiendo el sentido del cambio necesario en nuestro país ni comprenden el daño enorme que le producen al proyecto de nación. El gobierno de AMLO camina por la cuerda floja y está entre caer al precipicio de un mal ejercicio del poder y entre aplicar la ley y la justicia, como ha sucedido con la eliminación de exenciones fiscales y el remate de bienes suntuarios. Sin embargo, como dice Martínez, los más afectados terminan siendo los que menos tienen.

En todas las instituciones del país, sean públicas o privadas existen los cuenta chiles y administradores de chisguete de pensamiento neoliberal que se dedican a centavear y que ven con celo desmedido el gasto que sea, especialmente cuando se trata de cosas que ellos no consideran “necesarias”. La SHCP pareciera que está invadida de estos personajes. En sus mentecillas, tal o cual medicina no es necesaria o el paciente debería procurársela por haber tenido “deslices” en su vida, como ha ocurrido con los medicamentos retrovirales, pretextando contratos leoninos con las farmacéuticas; o deciden recortar presupuestos para proyectos de investigación que no van con el desarrollo tecnológico por no ser prioritarios. No hace mucho me comentó un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que apenas le habían pagado la primera quincena desde enero, pues las cuentas de dicha institución estaban congeladas por malos manejos. ¿Tienen la culpa estos profesores de las transas y porquerías que realizaron sus autoridades universitarias? ¿La tienen los enfermos que sufren desabasto o abandono en farmacias y clínicas de IMSS, ISSSTE y del sector salud en general? Por supuesto que no. Muchos de los bandazos, idas y venidas de funcionarios, denotan una profunda inexperiencia en la administración pública y hacen que el presidente tenga que estar rectificando yerros y pésimas declaraciones en sus conferencias matutinas o en los eventos en los que participa –además de los que él mismo genera, por supuesto–.

La integración de Martínez marcó un sano acercamiento a otras visiones dentro del espectro político al proyecto de la 4T y me pareció pertinente que AMLO lo invitara a participar. No me gustaron otras alianzas como la hecha con el PES y con ciertos empresarios de sospechosa procedencia, lo mismo que con priistas, panistas y perredistas incómodos y trepadores. Pero supuse que era necesaria dicha integración para triunfar en las elecciones y para poder gobernar. Sin embargo, a unos meses de la llegada de la izquierda al poder, es necesario que se definan nuevamente las prioridades y los procederes. Proyectos como el Tren Maya y los recortes a lo bestia por todos lados no son lo apropiado para lograr el objetivo que es construir un país más justo, democrático y comprometido con sus propios habitantes. Se tiene que perseguir la corrupción y se tienen que transparentar los procesos, pero atendiendo las necesidades más apremiantes de la población como recibir atención médica y obtener el salario por el trabajo realizado. Ni todo está podrido ni todo proceso debe ser eliminado. Me extraña que en los muchos años que AMLO trabajó para llegar a la presidencia no haya podido generar mejores estrategias o conseguir mejores funcionarios. Creo en el cambio de nuestro país, pero se tiene que revisar su ejecución pues, de lo contrario, habrá muchas más renuncias sensibles producto de la confusión y del celo desmedido de una pretendida lucha contra la corrupción.