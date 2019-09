Exigen regidores de Morena a Claudia Rivera “saque las manos” del sindicato

Cinco regidores de Morena del Cabildo de Puebla exigieron este lunes a la alcalde Claudia Rivera Vivanco “saque las manos” del sindicato del ayuntamiento y se reconozca a Susana Vidal como la nueva dirigente gremial, como ordenó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil.

Los regidores Rosa Márquez, Martha Ornelas, Edson Cortés, Roberto Elí Esponda y Eduardo Covián condenaron que el Tribunal del ayuntamiento de Puebla no se conduzca con legalidad, y haya ocultado la notificación para el reconocimiento de la nueva dirigente sindical.

Asimismo, advirtieron que la Contraloría Municipal ya investiga a la presidenta municipal Claudia Rivera por incurrir en presunto nepotismo, al tener a más de cinco familiares directos dentro de la nómina del ayuntamiento.

En la ya tradicional rueda de prensa, en el inicio de semana, los morenistas pidieron a la edil capitalina cumplir con los valores que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La postura de este frente la asumió la regidora Martha Ornelas, quien exhortó a la administración municipal a garantizar la democracia, la libre participación y a respetar la decisión de la mayoría de los trabajadores, en apego al Proyecto Alternativo de Nación.

A nombre de sus compañeros, reclamó que el fallo que determinó la Juez Quinto de Materia Civil, Adriana Matzayani Sánchez Romero, debe ser acatado y respetado.

Condenó que el Tribunal de Arbitraje Municipal incumpla con su responsabilidad, al evitar el debido procedimiento que da certeza jurídica a los trabajadores.

Expuso que desde el 8 de febrero pasado, personal sindicalizado del ayuntamiento de Puebla interpuso un amparo para que se le concediera toma de nota a Susana Vidal, por cumplir con los requisitos establecidos por la Ley.

Sin embargo, refirió que dicho resolutivo a favor de Susana Vidal, el cual fue dictado desde el pasado 12 de febrero y notificado apenas en junio, evidencia que “el Tribunal de este ayuntamiento no se ha conducido con legalidad, y esta observación se la tuvo que hacer una autoridad judicial federal”.

Por lo anterior, Martha Ornelas solicitó que el Tribunal Municipal se apegue a la legalidad y a los principios generales del Derecho Procesal del Trabajo, y que se haga valer la democracia sindical.

En cuanto al tema de nepotismo, el regidor Edson Cortés confirmó que ya se investiga ante la Contraloría a la presidente municipal, pues cuenta con familiares directos dentro de la nómina del ayuntamiento.

“Por tema de transparencia no vamos a revelar los nombres, pero ya solicitamos los sueldos y los cargos de estas personas”, refirió.

Colonos pagan rehabilitación de calles; exigen con factura reembolso de los gastos

Por otro lado, los regidores revelaron que se interpuso una queja ante el ayuntamiento de Puebla por parte de un ciudadano que arregló una vialidad pública con sus propios recursos, quien presentó cuatro facturas del recurso gastado para que la autoridad municipal se los reembolse.

Al respecto, los morenistas lamentaron que debido a un subejercicio en el presupuesto, colonos de la 95 Poniente y Bulevar Carmelitas hayan tapado baches y arreglado las calles con su propio dinero.

Externaron su preocupación por que en diversas juntas auxiliares e inspectorías de la ciudad de Puebla, los ciudadanos están demandando pavimentación de calles, alumbrado público, seguridad y mejora de las áreas verdes.

En ese sentido, demandaron a Claudia Rivera asigne los presupuestos para obra pública en diversas zonas del municipio.

Por último, la regidora Rosa Márquez informó que los ciudadanos podrían solicitar el reembolso de su recurso, como sucede en el gobierno de la ciudad de México, porque están en su derecho y la autoridad está incumpliendo con su obligación.

“Una de las prioridades de los ciudadanos es que haya un programa real y concreto para rehabilitar las calles; se ha planteado que se necesita un endeudamiento (de 750 millones de pesos), pero nosotros decimos que hay que priorizar y efectuar una buena distribución del presupuesto”, dijo Márquez al final.