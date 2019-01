Regidores de Morena exigen a Tesorería informe a detalle del ejercicio fiscal 2018

Los regidores ligados a Luis Miguel Barbosa en el cabildo de Puebla exigieron a la Tesorería Municipal transparentar a detalle cada uno de los agregados y de las cuentas contenidas en los estados financieros en torno a la situación financiera correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, que incluye los últimos dos meses y medio del gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

En primera instancia el cabildo aprobó en lo general el estado de la situación financiera al 31 de diciembre y el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del ayuntamiento de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentado por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública.

La postura corrió a cargo de la regidora Rosa Márquez, quien afirmó que existen inconsistencias, irregularidades y opacidad en los estados financieros de la administración saliente.

La morenista argumentó que hay una desproporción entre el decremento de pasivos ejercidos por el gobierno panista, es decir, en el recorte de la deuda del municipio por el que se pagaron 87 millones de pesos.

Reclamó que afecta la liquidez del ayuntamiento que pagaron las obras del año 2018 y compromisos de 2017, a expensas del gasto etiquetado para 2019.

Rosa Márquez expuso que el total del activo de 2017 fue de 8 mil 867 millones de pesos, y para 2018 se redujo a 8 mil 463 millones, lo que dejó una baja en la liquidez de 407 millones de pesos.

La regidora informó que de un año a otro se presentó un aumento ligero a pesar de que la cuenta de inversión pública se elevó desmedidamente de 2017 a 2018, al pasar de 258.4 millones a 888.2 millones de pesos.

“Solo que esa inversión fue en obras no capitalizables, ya que no crece el patrimonio municipal, así los recursos de esa cuenta se invirtieron principalmente en mantenimiento y no en crecimiento”, enfatizó.

Agregó al dictamen aprobado en su última cláusula que en virtud que la administración pública municipal saliente ejerció el presupuesto de egresos hasta la fecha señalada (14 de octubre), por consiguiente es responsable de la captación de ingresos por un monto de 4 mil 255 millones de pesos y de su aplicación por el orden 3 mil 968 millones de pesos.

“La administración entrante asume la responsabilidad del presupuesto de egresos y sobre la captación de ingresos por una cifra de mil 33 millones de pesos, así como de su aplicación por un monto de mil 321 millones de pesos, lo que conjuntamente suman un total de ingresos y egresos por 5 mil 289 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2018”, explicó.

De esta forma, aseveró que se acotó el tramo de actuación y responsabilidad de la administración pública saliente como entrante, según cifras del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al trimestre de los meses de octubre, noviembre y diciembre pasado.

La regidora sostuvo que el resultado del ejercicio 2018 “es siete veces inferior al obtenido en 2017 (114.9 millones de pesos contra 856 millones de pesos) y, sobre todo, se observó inexplicable la cuenta “Resultados de ejercicios anteriores”, la cual en 2017 fue de 232 millones de pesos y para el año pasado aumentó a 984 millones de pesos.

En ese sentido, cuestionó, ¿cómo se lograron estos resultados? No es posible saberlo a pesar de constituir un registro absurdo, dado que al Estado Financiero no se adjunta las tarjetas correspondientes a las cuenta de la hacienda pública patrimonial.

En conclusión, Rosa Márquez indicó que los estados financieros referidos al mostrar inconsistencias reflejan una opacidad en los registros y derivan una aplicación discrecional en el ejercicio de los recursos de la administración pública municipal saliente.

Tras ser aprobados los estados financieros, refirió que se dará pauta para que se inicien auditorías por parte de los distintos órganos fiscalizadores a fin de dar la transparencia necesaria al manejo y aplicación del presupuesto municipal.