Por amenazas a opositores denuncian penalmente al regidor de Gobernación de Juan C Bonilla

Por amenazas de cárcel, pobladores del municipio de Juan C Bonilla denunciaron penalmente al regidor de Gobernación, Fausto Ortiz Mejía, cuando intentó levantar el plantón que lleva 140 días frente a la alcaldía para exigir la liberación de Giovanni Cadena, previo a la conmemoración del Grito de Independencia.

De acuerdo con el número de expediente 1443/2018/CHOLULA, la queja fue interpuesta por Estela Zacatelco Toxtli, de 60 años de edad, quien fue intimidada por el regidor que si no levantaban el plantón serían encarcelados.

En la denuncia, la sexagenaria dijo que padece diabetes y que el pasado 13 de septiembre cuando ocurrieron los hechos sufrió de hipertensión, debido a que el regidor se presentó a amenazarla con un grupo de policías.

“Se portó grosero y violento, me dijo que si no me retiraba del plantón que iba acabar en la cárcel como Giovani”, declaró la mujer.

En su defensa, Estela comentó que salieron tres de sus compañeros ante la agresión del regidor de Gobernación contra la anciana.

Informó que la denuncia se presentó debido a que tiene temor que las autoridades municipales le fabriquen delitos.

“Yo tengo temor de que me puedan fabricar un delito, es por eso que acudí a la autoridad para que quede el antecedente para evitar represalias”, aseveró.

Asimismo, la víctima lo responsabilizó de cualquier situación que atente contra su integridad y la de su familia.

Desde hace 140 días, lugareños mantienen un plantón frente a la presidencia municipal, en reclamo de la liberación de Giovanni Cadena, quien aseguran fue injustamente encarcelado, pues fue señalado de participar en el linchamiento de un taxista en la comunidad de San Gabriel Ometoxtla en mayo pasado.

Familiares de Giovanni Cadena advirtieron a las autoridades municipales que de no aclarar los hechos, trasladarán el plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta que las autoridades les hagan caso e investiguen el caso.

Los quejosos aseguran que el alcalde Filemón Aguilar, el policía Isidoro Tecayehuatl, y el regidor, Fausto Ortiz rindieron falso testimonio ante la Fiscalía lo que derivó en la detención injusta del joven.

Previo a su detención, Giovanni Cadena encabezó un movimiento en la localidad para organizarse y frenar los índices delictivos.

Asimismo, dijeron que existe evidencia que el joven solicitó por escrito al gobierno de Juan C Bonilla la ayuda de silbatos y patrullajes continuos en zonas inseguras para evitar robo y asalto a transeúntes.

En los últimos años, este municipio se ha caracterizado por tener una población informada y organizada, como sucedió en su momento contra el proyecto del Gasoducto Morelos obligando a las autoridades a cambiar la traza que atravesaba terrenos de cultivo de la localidad.

También protestaron contra la instalación de una red de torres de alta tensión que permitiría ampliar la zona industrial de Cholula-Huejotzingo.