Rechaza secretario de Infraestructura municipal acoso laboral hacia los trabajadores

El secretario de Infraestructura del ayuntamiento de Puebla, José Israel Román Romano, rechazó las acusaciones de trabajadores sindicalizados activos en el sentido de que ejerce amenazas y acoso en su contra.

Los empleados municipales, cabe mencionar, indicaron que se irán a paro laboral si la presidente Claudia Rivera Vivando no pone fin a la represión en la Comuna.

Denunciaron que el funcionario amenaza al personal de base con cambiarlos de área de trabajo, sin previo aviso, por protestar en contra del líder sindical Gonzalo Juárez.

En respuesta, Román Romano dijo que los señalamientos en su contra son una mentira y que incluso se ha acercado a los quejosos y a personal de confianza para que entreguen su currículo y puedan ser cambiados a otras áreas donde puedan ser más productivos.

“Yo no me meto en temas de sindicalizados, ellos son libres de decidir con qué sindicato o a qué líder quieren seguir. Es una mentira que yo haya hecho ese tipo de amenazas”.

En su defensa, expuso que todas las administraciones hay cambios y son para mejorar, por lo que no se está violentando el derecho de los trabajadores.

Asimismo, comentó que se están analizando los perfiles de cada empleado, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio de área.

“Yo personalmente he citado a los trabajadores para que podamos trabajar en conjunto y que ellos me vayan dando su percepción de cómo se encuentra su lugar de trabajo, la dependencia, etcétera. Entonces es más que nada ese acercamiento sobre el diálogo”.

El secretario sostuvo que en Infraestructura no han realizado ningún despido de sindicalizados.

Sindicalizados denuncian acoso de Gonzalo Juárez

Alrededor de 50 trabajadores protestaron ayer por la mañana en el zócalo de la ciudad para denunciar que acoso del líder sindical Gonzalo Juárez.

Los quejosos portaron una manta en la que se leía “Claudia Rivera Vivanco, basta ya de terrorismo laboral. Gonzalo Juárez no nos representa, que no te engañe” y “queremos paz en nuestro trabajo, no más cambio de área por venganza”.

Una de las manifestantes señaló que el gobierno municipal está permitiendo que jefes de área acosen a los trabajadores, puesto que piden que los cambien de área o que les levanten actas administrativas, todo sin razón alguna.

Consideraron que si la alcalde no interviene, será una especie de cómplice de Juárez por permitir que estas situaciones se presenten en el gobierno municipal.