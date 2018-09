Por “racista y machista”, brasileñas crean campaña vs Bolsonaro #EleNão

“No merecería ser violada porque es muy mala, muy fea”. así se refirió en el 2014 el actual candidato de ultraderecha a la presidencia, Jair Bolsonaro, sobre la diputada de izquierda Maria do Rosario.

Jair Messias Bolsonaro, diputado desde 1991, ultraconservador y ex capitán del Ejército, contiende a la presidencia bajo el lema de campaña “Brasil por encima de todo, dios por encima de todos” con un 28% de intención de voto a su favor aventajando así con 6 puntos a su rival del partido lulista, Fernando Haddad.

A 10 días de las elecciones en Brasil -la primera vuelta será el 7 de octubre- figuras públicas, activistas, periodistas y artistas brasileños e internacionales continúan posicionándose en contra del candidato debido al perfil fascista que revela en todas sus apariciones públicas. Desde sus inicios en la política se ha mostrado misógino, machista, racista, clasista y con un interés por reivindicar métodos de tortura utilizados durante la dictadura militar en su país (1964-1985).

Ator britânico Stephen Fry diz que discurso de Bolsonaro contra negros, mulheres e a comunidade LGBTQ é “aterrorizante” pic.twitter.com/68iTyQNmGG — BuzzFeedNewsBR (@BuzzFeedNewsBR) 25 de septiembre de 2018

En el 2016 justificó la brecha salarial entre hombres y mujeres y afirmó durante una entrevista que no le daría empleo a una mujer “por el mismo salario que un hombre”, porque “quedan embarazadas”. En 2017 durante un evento público habló sobre sus hijos y aseguró que haber tenido una hija fue una debilidad, “tengo cinco hijos. Tuve cuatro niños y en el quinto, me debilité y vino una niña”; asimismo en años pasados afirmó que la homosexualidad era causada por “la falta de golpizas” y que de llegar a la presidencia acabaría con las reservas indígenas y lugares donde se refugiaron los esclavos y ahora viven sus descendientes “porque obstaculizan la economía”. Ahora como candidato, aboga por una plataforma para liberar el uso de armas, por revertir la legislación que aumenta las condenas por feminicidio, contra el aborto y promete dejar de financiar organizaciones de Derechos Humanos ya que aseguró que el error de la dictadura militar brasileña fue “torturar y no matar” a activistas de izquierda.

Bolsonaro comenzó la contienda presidencial con varios puntos debajo de su contrincante Haddad, sin embargo la situación se revirtió después después de ser intervenido quirúrgicamente y permanecer varios días en el hospital debido a un ataque con cuchillo que sufrió durante un acto de campaña el pasado 6 de septiembre.

Del mismo modo el rechazo hacia este candidato del Partido Social Liberal (PSL) ha ido en aumento y mujeres de todo el país son quienes lideran el movimiento apartidista que comenzó con el grupo de Facebook “Mujeres unidas contra Bolsonaro” contra “el machismo, la misoginia y los prejuicios” y bajo la consigna “Él No, Él Nunca” (#EleNão, #EleNunca) reunió a más de tres millones de integrantes en pocas semanas.

A través de redes sociales y bajo el hashtag #EleNão se ha convocado a la ciudadanía brasileña a protestar este sábado 29 de septiembre en contra de Bolsonaro y “el avance del fascismo en Brasil”. Hasta el momento miles de mujeres han confirmado su presencia en las protestas que se llevarán a cabo en más de 70 ciudades de Brasil y en 24 ciudades, 14 países y tres continentes. Así mismo se han unido al movimiento y han confirmado su asistencia a las manifestaciones diversos grupos que representan la diversidad sexual, comunidades afros y de discapacitados, entre otros grupos marginalizados y criticados por Jair Bolsonaro.

