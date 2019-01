Que pidan licencia exige el Congreso a diputados que aspiran a la gubernatura

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla solicitó a los diputados que aspiran a ocupar la gubernatura interina, Gabriel Biestro Medinilla y Héctor Alonso Granados, presentar una carta de intención para que se les tome en cuenta en el proceso de selección, así como separarse del cargo temporalmente.

De acuerdo con el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Marcelo García Almaguer, el acuerdo se tomó en la reunión que sostuvieron ayer todos los líderes parlamentarios que forman parte de la junta, al considerarlo “lo más sano”.

La coordinadora de la bancada del PRI, Rocío García Olmedo, aclaró que Biestro no ha no ha formalizado su aspiración y lo único que se conoce de la misma ha sido por los medios de comunicación, por lo que el Congreso requiere que aclare su postura.

“Necesitaremos que, si él quiere (ser considerado), presente una carta de intención para que ya no participe en las reuniones de la junta”, manifestó.

Biestro, quien es líder de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Gobierno, explicó que no ha definido su participación porque no hay nada oficial en el interior de su instituto político; sin embargo, pidió que no lo descarten.

Informó que la LX Legislatura local ha recibido hasta el momento cinco solicitudes para considerar en el proceso de selección al ex textilero Ricardo Villa Escalera, al ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla José Doger Corte, al ex candidato a gobernador de Morena Abraham Quiroz Palacios, a la regidora de ese mismo partido de izquierda Rosa Márquez Cabrera y a Marcia Luz García Fernández de Lara, esta última nieta del ex gobernador Alfredo Toxqui.

Aunque no se tiene una fecha definida para la designación del gobernador interino, Gabriel Biestro confió que el nombramiento podría quedar listo antes del 15 de enero.