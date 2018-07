Dirigente del PVEM adeuda pago a 100 representantes de casilla y se niega a cubrirlo

Un centenar de representantes de casilla del PVEM en Amozoc denunciaron que el dirigente estatal de ese partido y próximo diputado local, Juan Pablo Kuri Carballo, se rehúsa a pagarles los 600 pesos que acordó con ellos por el servicio de defensa del voto que prestaron en la elección del 1 de julio pasado.

José Adolfo Mateos de los Santos, ex candidato a edil de verde ecologista en esa demarcación, acusó que el líder partidista se quedó con el recurso de la estructura de diversos municipios.

El ex aspirante entregó a La Jornada de Oriente fotografías de las conversaciones de whatsapp que sostuvo con Kuri después de los comicios, en el que le solicita el pago acordado para 107 representantes de casilla de Amozoc, compromiso que exige una erogación de 64 mil 200 pesos.

El PVEM no pagará por la baja votación, se justifica Kuri

De acuerdo con las imágenes, Mateos de los Santos dio a conocer a Kuri el 4 de julio pasado que contaba con las actas de escrutinio y computo de voto de cada casilla donde el PVEM registró representantes, para que el partido liberara los recursos comprometidos.

“Dónde entregó las actas del cómputo”, cuestionó el ex candidato a presidente municipal, ante lo cual el dirigente del PVEM le responde no habrá recurso por el “pésimo resultado” en la votación.

Mateos de los Santos le pide un encuentro para abordar el asunto, pero Kuri alega que no está en Puebla. “Estoy fuera, te aviso”. El ex aspirante argumenta que el pago no es para él, sino para los representantes de casilla.

“Te quieras quedar con el dinero es otra cosa”, reprocha

“Instrucciones de México, por tu mala votación”, enfatiza el dirigente, quien rendirá protesta como diputado del Congreso de Puebla el 15 de septiembre próximo, posición que consiguió por la vía plurinominal.

“Cuál mala (…) que te quieras quedar con el dinero es otra cosa”, reprocha el ex candidato en la conversación.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Mateos de los Santos afirmó que Juan Pablo Kuri también incumplió el pago de representantes de casilla en los municipios de San Andrés Cholula, Acajete y Tepeaca.