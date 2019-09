Puebla y Guerrero incumplen con legislar vs. la violencia política de género: Claudia Rivera

Puebla es la única entidad federativa, junto a Guerrero, que incumplen con legislar en materia de violencia política de género, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), condenó la presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco.

La tarde de este lunes, la alcalde y la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla, Catalina Pérez Osorio, encabezaron el Conversatorio sobre “Violencia política hacia las mujeres”, en el que también participaron la activista Natalí Arias y las académicas Itzel López Nájera y Amaranta Cornejo Hernández.

Durante su intervención, Catalina Pérez destacó que en Puebla la violencia política de género no tiene jurisprudencia; sin embargo, advirtió que a pesar de ello esta tarde un grupo de mujeres se han reunido para visibilizar la problemática que padecen quienes ocupan y son aspirantes a cargos de elección en el estado.

“Las mujeres hoy hemos logrado muchas luchas, muchos espacios, hemos caminado; sin embargo, nos sigue faltando en todos los terrenos”, resalto´.

La especialista dijo que el tema de la violencia política de género en Puebla no se ha tocado, por ser una categoría nueva, sin registro en la ley, situación que no se comparte desde el ayuntamiento.

En ese sentido, exhortó a los presentes que nunca permitamos la violencia de todo tipo hacia las mujeres, y menos la violencia política que condena a las mujeres a no avanzar.

Desde su posición como alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco dijo que “duele estar en los zapatos de las mujeres” que ocupan cargos de elección popular, ya que no se les reconoce su capacidad, y cuando destacan en temas de negociación política se lo atribuyen a la asesoría de un hombre.

“Cuando las mujeres llegamos a estos espacios de representación popular de ejecutivos en el poder público enfrentamos un conjunto de prácticas de violencia y obstáculos que han sido normalizados como parte de la política tradicional”, denunció.

En su caso, refirió que una mujer en la alcaldía de Puebla no tiene los mismos privilegios en el caso de los varones, “pareciera ser que esta posición no te libra de una parte que te vulnera socialmente, sino que te enfrenta todavía a un proceso de violencia sistemática mayor”.

Rivera Vivanco aclaró que el hecho que desde esta posición política se visibilice que la violencia de género no tiene que ser normal, el sistema asocia a que te estás victimizando.

Dio a conocer el resultado del Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política contra las Mujeres en 2018, realizado por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, en el que se documenta la violencia que candidatas poblanas sufrieron en la jornada electoral y posterior a ella.

Precisó que en Puebla, 68 por ciento de las candidatas encuestadas enfrentaron obstáculos para acceder a su postulación por un cargo público, trato desigual con respecto a los hombres, candidaturas no legales, ocultación y hasta información falsa respecto a su candidatura.

La violencia se orienta a lo femenino; si no cumples con roles tradicionales no eres capaz

La edil dijo que le llamó la atención que esta violencia también se orienta hacia lo femenino, o hacia los roles que tradicionalmente cumplen las mujeres.

Desde esta postura afirmó que las mujeres en el ejercicio público se convierten en un objeto de expresión desde donde las difaman y denigran, culpándolas de estereotipos de género, con el propósito de menoscabar la imagen pública, limitar los derechos públicos o invisibilizar sus capacidades.

Argumentó que los partidos políticos presentan candidatas que refrenden la imagen estereotipada de las mujeres, las cuales cumplen con los roles tradicionales, como estar casadas, con hijos, entre 32 y 45 años, que invisibilizan a las féminas de menor o mayor edad, a las solteras, viudas, en unión libre, sin hijos o con el mismo nivel de capacidad, pero reforzando la idea de lo femenino que termina en un resultado excluyente.

Por otro lado, reveló que en Puebla, la violencia política de género no se encuentra reconocida en sus leyes, en contraparte a los 28 estados de la República en los que se adoptó dicha categoría en sus reglamentos.

“De acuerdo a la CNDH, Puebla es una de las únicas dos entidades federativas, junto con Guerrero, que no atienden la violencia política contra las mujeres; y si hablamos de que no podemos permitir ningún tipo de rezago, no sólo será en el ámbito económico y social, sino también en la parte humana”, advirtió.