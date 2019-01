Puebla tiene convocados a la selección nacional

Buenas noticias para las Fuerzas Básicas del Club Puebla, esta semana con convocatorias de sus jugadores de divisiones a menores a selecciones nacionales.

En primer término, Santiago Román, defensa central del equipo sub 20 y capitán del equipo y que todavía podría estar en la sub 17 por su edad, ha sido convocado a la selección nacional sub 18.

Se deberá presentar a la convocatoria este 27 de enero y estará ahí hasta el 31 de este mes. Santiago Román verá acción este viernes en el juego de la sub 20 en su visita ante Veracruz y después se reportará al llamado de la selección nacional.

El otro seleccionado y que repite convocatoria, es Dylan Torres, que es llamado de nueva cuenta a la sub 15 de México. El delantero de la sub 15 de Puebla ya había sido convocado y ahora repite este llamado.

En su caso la concentración iniciará el próximo 27 de enero y terminará el 1 de febrero. Dylan Torres reportará directo una vez que la sub 15 de la franja le corresponde descanso en esta jornada del Clausura 2019.

Regresa Poblete a la franja

Por otra parte, se anunció por parte del club Puebla que Carlos Poblete Jofre, regresa a la estructura de la franja, en papel de asesor deportivo, puesto donde podrá aportar su conocimiento a la organización.

“El club Puebla se complace en informar que, a partir de hoy, el señor Carlos Poblete Jofre se incorpora como asesor a nuestra institución. Con esta incorporación, tanto la institución como nuestro jugador histórico trabajaremos de la mano en busca de alcanzar nuestros principales objetivos, los cuales estamos seguros se lograrán con ayuda de la mística y carácter que el “Búfalo” ha demostrado tener desde su etapa como futbolista pero, sobre todo, desde la época en la que vistió y defendió con orgullo a franja”.