Puebla sí, Lobos no

El efecto Chelís empezó a rendir frutos en el campo del líder, y el Puebla mantuvo el 0–0 ante el Monterrey a base de pelear cada balón y mucha y buena dinámica de equipo. Hizo incluso un gol, anulado por milimétrico offside de Alustiza tras penetrante jugada y servicio de Bryan Angulo, que está recuperando su mejor forma a grandes pasos. Sin Funes Mori, la mayoría de los intentos del local murieron en la zona de contención de una Franja alerta y solidaria.

Lobos, en cambio, denunció toda su fragilidad al visitar al América, que por fin encontró en Nico Castillo al artillero que venía buscando. Explotó cuando los universitarios se abrieron en busca del empate y los liquidó con par de anotaciones en los últimos minutos.

Cruzazuleada y chiveada. El Cruz Azul de Caixinha muestra ya síntomas de enfermo terminal: no pudo ni con el Veracruz, y a duras penas sacó del puerto un empate debido a un autogol, luego que Corona, en pésima salida, facilitara el tanto abridor de Kazim–Richards (30’), que ponía fin a una racha de 660’ sin gol de los ya condenados Tiburones.

Para no ser menos, el Guadalajara dejó en fuegos de artificio un promisorio inicio en su visita a Pachuca, que en el segundo tiempo jugó a placer y hasta les perdonó la goleada a unas Chivas con más ganas que talento, cuya defensa hacía agua por todos lados. El 3–1 sancionó sus carencias y ubica al rebaño en su situación real.

Futbol anti–piratería. En la semana, la ciudad de México ha sido sede de un evento dedicado a combatir la piratería. Suena bien hasta que uno se entera de que fue organizado por directivos de alto rango –presidentes de federaciones y clubes millonarios, la mismísima FIFA tal vez– con vistas a tomar acuerdos sobre cómo combatir la competencia “desleal” de, por ejemplo, pequeños comerciantes dedicados a la venta a precios accesibles de camisetas y souvenirs “no oficiales”, pero también, y sobre todo, para acabar con la agradecible costumbre de los anónimos voluntarios que dedican sus ocios a “subir” partidos a internet para quienes no tienen o no desean desembolsar su lanita en beneficio de sky y otros impulsores del “pago por evento”.

Se trata, explicaba el señor Tebes, presidente de la Real Federación Española de Futbol, de “defender” la exclusividad que hace posible a los equipos de élite “contratar grandes jugadores” y proporcionarle “futbol de excelencia” a la humanidad globalizada. A raíz de tan sesuda explicación, los consumidores vía internet de partidos reservados en exclusiva por canales de paga, o comprábamos banderines, fotos de nuestro equipo y otros recuerdos entrañables en los tenderetes que el comercio informal instalaba frente al estadio en días de partido, hemos centuplicado nuestra simpatía por lo que estos sagaces empresarios llaman “piratería”.

Resurrección y apoteosis del cholismo. El Atlético de Madrid campeón de liga y doble finalista europeo de la mano de Diego Simeone daba últimamente tales señales de agotamiento que muchos se apresuraron a firmar el acta de defunción del cholismo. Y muy pocos esperaban que los colchoneros fueran capaz de resolver favorablemente la visita al Wanda Metropolitano de la orgullosa Juventus, con sus siete scudettos consecutivos y por añadidura Cristiano Ronaldo. En el apremio, el “Cholo” Simeone recurrió a su equipo de antes, devolvió a la vida activa a los Juanfrán, Filipe Luis y Koke y lanzó contra la roquiza defensiva italiana a Diego Costa, su antiguo e irreductible ariete.

Con ese cuadro base y un Antoine Griezmann en plenitud –el francés, líder natural, es uno de los mejores tiempistas del mundo–, mantuvo a raya a las huestes de CR7 y, al final, sus pretorianos le resolvieron el partido. Fue en dos jugadas a balón quieto, un córner y un tiro libre sobre el área, aprovechados por sus centrales uruguayos Giménez (78’) y Godín (83’) para fabricar la ventaja de 2–0 con que irán a Turín a jugarse la vuelta. Y mucho tendrá que hacer la cebra de Massimiliano Allegri para quitarse esa loza de encima.

Del guardiolismo a la impotencia. Otro paradigma de la dirección técnica, Pep Guardiola –de signo tan opuesto al de Simeone–, vio cómo su ManCity remontaba una desventaja de dos goles –sendos penales de VAR –para vencer 2–3 al Schalke 04, que hoy vuela bajo en la bundesliga. Sus celestes sudaron pero encontraron justo premio a la perseverancia.

En cambio, el martes fue día de roscas, pues tanto el Lyon–Barcelona como el Liverpool–Bayern terminaron 0–0. Las defensivas se impusieron a los ataques, que diría Pero Grullo. La diferencia puede ser que mientras el líder de la Premier no irá a Múnich como favorito, es muy probable que los azulgranas venzan en Camp Nou al rival galo, aunque no a la desilusión que supone comprobar que el futbol más vanguardista y bello del siglo XXI el Barsa de Valverde lo ha extraviado. El que sigue vigente es Lionel Messi, que el sábado le clavó tres al Sevilla (4–2). Y lleva ya 50 tripletes.

Ni el Betis ni Láynez. Chasco andaluz en la otra competencia europea: el Betis, que había superado un cúmulo de inconvenientes en su visita al Stade Rennes y logró promisorio empate a tres gracias al gol de último minuto de Diego Láinez, de vuelta en casa se dejó envolver por el toque francés y terminó perdiendo el partido (1–3) y la eliminatoria (6–4). Láynez reemplazó a Guardado a los 75’, bregó sin fortuna y hasta perdió el balón con el que los galos, de contragolpe, convertirían, a través de Niang, su tercer y definitivo tanto.

¿Adiós a la F–1? Tan contentos que estábamos con el GP de México, y tan orgullosos de que, por cuarto año consecutivo, se le hubiera adjudicado en 2018 el trofeo a la mejor organización y ya lo ven: el gobierno federal acaba de hacer oficial su negativa a continuar apoquinando una buena suma de dólares –43 millones cada año– para que la empresa a cargo del acto se luzca ante el mundo a cambio de obtener pingües beneficios. Visto desde ese ángulo, no se puede estar más de acuerdo con la sensata decisión de AMLO, que lo que busca es reducir los abultados gastos gubernamentales, en este caso rompiendo con la neoliberal costumbre de, en nombre de la promoción del deporte, favorecer con dinero público negocios privados.

Pero como en este mundo todo tiene sus bemoles, y como nuestro presidente siente especial debilidad por los deportes gringos, además de su anunciado apoyo al beisbol –la pasión de su vida–, que incluye 50 millones para crear un centro especializado en el desarrollo de jóvenes peloteros, ha confirmado que este año volverá la NFL a la capital de la República. Lo cual nada tendría de objetable si eso no representara para el gobierno el desembolso de unos 15 millones de dólares, cuota puntualmente cubierta en años recientes por los Manceras y Peña Nietos de triste memoria, para que los forzudos del emparrillado les permitan a los fanáticos locales disfrutar de sus pesadas corretizas y apilamientos humanos sobre la cancha del estadio Azteca, que la propia NFL descalificó con razón, malogrando el encuentro de 2018. O sea que, pensando en el indispensable ahorro de gastos superfluos, algo en la 4T no está funcionando con la congruencia debida.

Agravio comparativo. Conviene apuntar que, si bien la aportación gubernamental para la carrera de F–1 era exageradamente elevada, más lo es la de un encuentro de futbol americano profesional si uno compara la importancia relativa y la resonancia mundial de ambos eventos. Por menos de los 15 mdd que cobra la NFL por uno de sus choques de trenes en el exterior se habría podido traer, por ejemplo, la final River–Boca, por la última Copa Libertadores, que finalmente se efectuó en Madrid. Y que produjo una derrama económica y unos ingresos muy superiores a los de cualquier duelo entre profesionales del futbol americano, comercializable si acaso en la CDMX y en los Estados Unidos.

Todo tiene solución. La discusión en torno a la continuidad o no, tanto del GP de F–1 como del encuentro de la NFL, ha servido para exhibir el derroche, seguramente no gratuito ni libre de interesantes compensaciones, en que gustosos incurrían servidores públicos de pasadas administraciones. Lo justo y esperable sería que el gobierno actual cancelara ambos donativos millonarios y no sólo el destinado a la prueba de F–1. Y que se exhortara a las empresas privadas que los organizan a hacerse cargo de la costosa inversión, ya sea allegándose nuevos socios o desembolsando ellos mismos lo que papá gobierno les regalaba, puesto que se trata de eventos cuyos jugosos beneficios están de antemano asegurados. Apoyo logístico, todo el que quieran. Pero que, por favor, no sigan disponiendo impunemente del dinero de nuestros impuestos para hincharse los bolsillos y dárselas de promotores altruistas de la marca–México, cualquier cosa que esto signifique.