Puebla será sede de la Semana de Cine Canadiense que busca acercar a la cultura de ese país

Por primera vez, se celebrará en México la Semana de Cine Canadiense y Puebla será una de las sedes de este tour que será durante marzo y abril, proyectando siete filmes recientes de directoras reconocidas de manera internacional como Patricia Rozema y Miranda de Pencier.

A exhibirse en salas de arte de cine comercial y las incluidas en un circuito cultural, el proyecto es una muestra itinerante que presenta una selección de filmes de aquel país en versiones originales y subtituladas, que buscan acercar al espectador a la cinematografía y la cultura canadiense.

La Semana de Cine Canadiense se proyectará en 14 ciudades y 27 salas del país; en Puebla, la programación será del 29 de marzo al 11 de abril, organizada por Nueva Era Films, Cinépolis y Telefilm Canadá.

Las cintas que se exhibirán son Puntos cardinales (Cardinals), Clara, Pequeños Gigantes (Giant Little Ones), La desaparición de las luciérnagas (La dispartion des luciones), Te lo prometo (Les Rois Mongols), Las dos Cassandras y Los Grizzlis (The Grizzlies), todas ellas de reciente producción.

Las cintas, que en su mayoría se presentaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), refieren a distintos estilos, temáticas y géneros, y conforman un variado y colorido caleidoscopio a través del cual se brinda un amplio panorama tanto de la cinematografía canadiense como de los diversos aspectos y tópicos que caracterizan a la sociedad de ese país.

La selección incluye los trabajos más recientes de directores canadienses que han alcanzado amplio reconocimiento a nivel internacional; ejemplo de ello es Patricia Rozema, directora que ganó en 1987 el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes por su largometraje He escuchado el canto de las sirenas, y que desde entonces ha desarrollado una sólida carrera en el cine y la televisión.

Su más reciente cinta intitulada Las dos Cassandras (Mouthpiece, 2018) es un drama sobre una mujer que, tras la muerte de su madre, se debate entre continuar el sendero marcado por las enseñanzas y perspectiva de la vida esgrimidas por su progenitora, o atreverse a romper con este modelo y crearse un nuevo camino y percepción de la misma en base a sus propias experiencias y juicios.

Otra afamada artista presente en esta edición es Miranda de Pencier, cuya carrera saltó a la fama gracias a su participación en la película Prohibida obsesión (Estados Unidos, 1989) y quien también produjese la entrañable comedia Así se siente el amor (Estados Unidos, 2010).

De Pencier debuta ahora como directora con Los Grizzlies (The Grizzlies, 2018) en la cual, inspirándose en hechos de la vida real, relata como a través de una actividad deportiva, un profesor busca que un grupo de jóvenes encuentre una salida a sus emociones, consiguiendo además con ello fomentar un sentido de orgullo, pertenencia y propósito en la comunidad donde habitan, asolada por una alta tasa de suicidios.

La muestra se complementa con los filmes Clara (Clara, 2018) de Akash Sherman, que combina el drama con la ciencia ficción en un relato en donde dos personajes aparentemente opuestos, buscan demostrar la existencia de vida en otros planetas, y La desaparición de las luciérnagas (La disparition des lucioles, 2018) de Sébastien Pilote, un honesto retrato de una joven adolescente que tiene que lidiar con el amor, la amistad, la separación de sus padres y su natural búsqueda de identidad.

Asimismo, se incluye Pequeños gigantes (Giant Little Ones, 2018) de Keith Behrman, un relato sensible que aborda el tema de la identidad sexual desde el punto de vista de dos adolescentes; Puntos cardinales (Cardinals, 2017) de Grayson Moore y Aidan Shipley, un filme que combina drama y suspenso para narrar la historia de una mujer que después de cumplir una condena en la cárcel, busca rehacer su vida al lado de sus hijas, y la cinta Te lo prometo (Les rois mongols, 2017) de Luc Picard, en donde la ruptura de una familia es el pretexto para mostrar las contradicciones y debilidades de los adultos vistas a través de los ojos de los niños que son parte de ella.

La Semana de Cine Canadiense se exhibirá en las salas de cine arte de los complejos comerciales en las ciudades de México, Guadalajara, Puebla y Querétaro del 29 de marzo al 4 de abril. Mientras que del 5 al 28 de abril el tour continuará su recorrido dentro del circuito cultural por Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, Cuernavaca, Durango, San Miguel de Allende, Tijuana, Zacatecas, Campeche, Tulancingo y Toluca, repitiendo en Ciudad de México, Guadalajara y Puebla.

Al tour se le puede seguir en Facebook y Twitter como Semana de Cine Canadiense.