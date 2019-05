Puebla luchará con todo para entrar a liguilla

El director técnico del club de futbol Puebla, José Luis Sánchez Solá, afirmó que su escuadra hará hasta lo imposible para clasificar a la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga Mx.

Para estar en la “fiesta grande”, los poblanos tendrán que derrotar a como dé lugar a Tijuana este sábado en la frontera, reto que “Chelis” y compañía afrontarán de la mejor manera.

“Yo estoy seguro que el Puebla va a hacer hasta lo imposible para lograr el triunfo, luego, si lo imposible no te da para el marcador, para ganarlo, que siga esto que ya empezó, que ya se puso la chispa, que ya está la hoguera, que la afición ya está conectada, ojalá nos alcance”.

El timonel de los “camoteros” resaltó que en esta jornada 17 del Torneo Clausura 2019 de la Liga Mx, el compromiso entre Tijuana y Puebla será el más importante.

“El partido más importante de la temporada, de la liga, porque define quién entra y quién no; no hay partido más importante de descenso, porque ya se dio, los clásicos, son clásicos; aquí no, aquí decide y dios nos puso en este camino, algo habremos hecho bien y algo nos están pidiendo para ponernos en este lugar, no somos nadie como para derramar la copa y nos la tenemos que tomar”, estableció.

Por otro lado, el estratega poblano lamentó que, a su parecer, Xolos no respetó a la Liga Mx y de repente pudo cubrir los minutos con juveniles que exige el organismo gracias a sus convocados en selecciones menores.

“Xolos, al día de hoy, tiene 650 minutos jugados en cancha y una serie de arregletes a falta de tres jornadas, como todas las reglas, hay mil maneras de romperlas y en México somos especialistas en romper reglas, en romper leyes”, reclamó.