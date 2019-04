Protesta la Liga Femenil Municipal de Básquetbol por cobros que les exige el ayuntamiento de Tehuacán

Tehuacán. Para pedir que se suspenda el cobro que el ayuntamiento exige por cada partido que la Liga Municipal de Básquetbol Femenil lleva a cabo en el Gimnasio Municipal, integrantes de esa organización deportiva se manifestaron en el Palacio Municipal.

Las jóvenes deportistas acudieron a la presidencia, para señalar que son parte de una liga que no lucra con el básquetbol, lo único que hace es coordinar los partidos y cuidar de la organización de los equipos, ya que no les cobran inscripción y tampoco la dotación de documentos como son credenciales, por lo cual realmente no cuentan con recursos económicos para cubrir la cuota que piden las autoridades.

Velia Ortíz Gómez, integrante de la liga, explicó que existe el temor de que se trate de una estrategia del gobierno municipal para definitivamente quitarles ese espacio que durante 15 años han ocupado, lo cual ha permitido que muchas mujeres, no solamente jóvenes sino incluso niñas y adultas puedan desarrollarse en ese deporte, por lo que consideró grave que se les trate de impedir el uso del Gimnasio Municipal.

Resaltó que ningún ayuntamiento anterior les puso obstáculos para el utilizar el gimnasio, únicamente contribuían con enseres que cada mes entregaban para el mantenimiento y otras necesidades del lugar, por lo tanto la solicitud es que se siga trabajando en esa dinámica para que las mujeres sigan practicando ese deporte en un espacio seguro.

Señaló que son alrededor de 95 pesos los que se les exigen por cada partido, dinero que deben pagar de manera anticipada; la liga organiza en ese sitio alrededor de 20 encuentros cada fin de semana, por lo que al no contar con el recurso se va a cargar a cada jugadora el pago, lo cual consideran injusto porque no todas tienen posibilidades de contribuir, lo cual podría generar que dejen de participar en los equipos.

Para tratar el asunto fueron recibidas por el secretario general del presidente, debido a que el alcalde, Felipe de Jesús Patjane Martínez, no se encontraba en la ciudad, sin embargo de ese diálogo no obtuvieron respuesta positiva a su demanda.

Según explicaron esta semana les informaron que en los horarios que ellas utilizan el gimnasio ya tienen programados partidos de volibol, lo cual les hace creer que realmente se busca privarlas del lugar y solo se utiliza el asunto del pago como una estrategia para que ya no puedan jugar ahí.