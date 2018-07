Protagónicos

Cartas a Gracia

No me puedo quejar Gracia. Maestras y maestros con quienes tengo contacto me premian ocasionalmente con su plática y con algunos obsequios que me son difíciles de rechazar. Un matrimonio –provenientes de Hueytamalco, Puebla– me obsequió la semana pasada un par de kilos de café, y Salomé con quien platiqué largo y tendido, una bolsa del riquísimo pan de Zacatlán. No omito compartirte que el aroma del café perdura en mi casa y que el pan –entre el que destacan los cocoles rellenos de queso– se consume con celeridad; pero, antes de que me reclames, te aclaro que te guardaré algunas piezas y encontraré la forma de hacértelas llegar. La charla con Salomé versó sobre su escuela, las condiciones en la que ella, sus compañeras y sus compañeros de trabajo desarrollan su labor docente. Es generosa con el sistema educativo y a pesar de las adversidades, habla con entusiasmo por el desempeño con las y los adolescentes y tienes que arrancarle –literalmente– alguna crítica a sus autoridades.

Entre tanto, seguiré escribiendo mientras le echo un ojo al chat mediante el que me compartes tu participación en el amasijo para la elaboración del “pan labrado” que se consumirá en el transcurso de la fiesta del santo patrono de tu pueblo y que se elabora en comunidad. Se ven todas y todos muy contentos amasando al ritmo de la música. Cierto, que hay cosas en la vida que vale la pena disfrutar, aunque “te duelan los brazos, las muñecas y los nudillos de la mano”. Dejo para la próxima carta pormenores de la ruta del café de Hueytamalco y de la Escuela Telesecundaria Luis Enrique Erro, en la que labora Salomé y que se ubica en Tomatlán, a tan solo cuatro kilómetros de Zacatlán, Puebla; mientras te comparto algunas inquietudes sobre el acontecer magisterial.

Parecería Gracia que los resultados del pasado proceso electoral concluirían con el debate en torno al futuro de la reforma educativa. No es así; actores del que–hacer educativo nacional expresan sus opiniones a favor o en contra de la misma, tratando de inclinar las definiciones del próximo gobierno en su beneficio. Radicalizan sus posturas y sus exigencias. Si bien, algunos como Mexicanos Primero A.C. matizan por el momento sus demandas, otros, como la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), exigen que no se derogue una reforma, cuya cancelación –señalan– afectaría la calidad de la educación que se brindaría a las y los menores, a pesar del rechazo de la educación sexual que se impartiría en la materia de biología del primer año de secundaria, cuando entraría en vigor el Nuevo Modelo Educativo. En el mismo tenor pero con motivos diferentes, se pronuncia la junta directiva del INEE. Ellos solo buscan conservar la chamba. A pesar de reconocer la falta de objetividad, pertinencia y contextualización, insisten en la aplicación de la evaluación del desempeño, prevista para realizarse entre el 3 y el 25 de noviembre del 2018, a tan solo siete días de concluir la administración de Peña Nieto, de acuerdo con un calendario publicado en 2017.

Su antagonista la CNTE, radicaliza su postura en contra de la reforma educativa y ante la prosecución de la evaluación de permanencia en el Servicio Profesional Docente, el inicio de los nuevos planes y programas de estudio en preescolar, primaria, secundaria y normal –incluido el componente de la Autonomía Curricular–, señala que van por todo. Y ese todo se referiría a la abrogación de la reforma educativa Gracia, incluida la evaluación docente y la de todos sus componentes. Adicionalmente exige la excarcelación de sus compañeras y compañeros presos, el reintegro laboral de los docentes cesados por negarse a presentar las evaluaciones de permanencia (La Jornada, 2018–07–17, página 035) y reclaman de las autoridades educativas locales, la cancelación de la evaluación del desempeño docente prevista para el próximo mes de noviembre. Mediante desplegados y conferencias de prensa, maestras y maestros de la CDMX, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas dejan clara su postura y muchas y muchos no acudirán a la convocatoria.

Curioso Gracia, independientemente de comentar más adelante la postura de Esteban Moctezuma Barragán, leer que la centenaria Unión Nacional de Padres de Familia, (organización que agrupa a padres y madres de familia de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas católicas afiliadas a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares) se pronuncie por la permanencia de la reforma educativa, –como te comenté en líneas anteriores–, a pesar de oponerse a la enseñanza de algunos temas vinculados a la educación sexual de las y los menores –como los de la diversidad sexual y la homosexualidad–; que defienda y se pronuncia por la permanencia de lo que, a su juicio, la reforma educativa ha hecho bien –sin señalar qué– y en contraposición, externe una postura mediante la que critica la alianza de López Obrador con la CNTE, a quienes por defender la restitución de los derechos laborales conculcados, le endilga toda clase de epítetos, incluidos los de preconizar solo intereses particulares y atentar en contra de la educación de calidad que debiesen recibir niñas, niños y adolescentes.

Curioso también Gracia que los que representan cuando mucho el interés de quienes asisten a un número menor de escuelas católicas, utilicen el mismo argumento para defender el desarrollo del componente Autonomía Curricular en las escuelas de educación básica que la oposición a la enseñanza de la sexualidad en los diferentes niveles de la educación obligatoria: la libertad de elegir la enseñanza que consideren pertinente para la educación de sus hijos. No cabe duda. En esta etapa de definición de un nuevo rumbo, sobran quienes con un afán de protagonismo, pretenden imponer sus intereses.