Ningún candidato puede presumir que cuenta con mi apoyo; no volveré a Puebla hasta que culmine el proceso electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que cualquier persona que cometa un delito electoral en el proceso vigente cometerá un delito grave e irá a dar a la cárcel sin derecho a fianza; además, aseguró que para evitar críticas y señalamientos de sus adversarios, no volverá a Puebla hasta que culminen los comicios y dijo que ningún candidato puede presumir de tener el respaldo presidencial.

López Obrador realizó este día su visita a Puebla como titular del Ejecutivo federal, para entregar recursos de su administración.

La visita coincide con el proceso electoral extraordinario para elegir a gobernador de la entidad.

Al final de su discurso, luego de explicar a detalle cada uno de los programas a cargo de la Secretaría de Bienestar, el primer mandatario hizo un reconocimiento al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, de quien dijo que ha sabido construir la unidad en los momentos críticos que han sucedido luego del accidente del 24 de diciembre pasado, en el que fallecieron la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

López Obrador destacó que en otros estados la gente ha abucheado a sus gobernadores, pero que en Puebla, al mandatario priista “no le fue tan mal”. Cabe destacar que en su discurso, Pacheco Pulido sí recibió rechiflas de parte de un sector de asistentes al Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

Al final de su arenga, López Obrador se refirió al proceso electoral poblano, haciendo un llamado a que se erradiquen las prácticas fraudulentas como la compra de votos, el acarreo y el uso de recursos públicos para beneficiar a algún partido o candidato.

Hizo una comparación del actual momento comicial con la gesta que libraron los hermanos Serdán para apoyar la lucha democrática de Francisco I. Madero.

Entonces, aseguró que para evitar cualquier señalamiento de sus adversarios, no volverá a Puebla, a menos que algo urgente suceda, hasta que culminen las elecciones y señaló que su gobierno no pertenece a un partido sino que ahora gobierna para todos y por eso no se ejercerán prácticas de antaño como el apoyo oficial desde alguna administración a alguna campaña.

En ese sentido, advirtió que nadie puede jactarse de contar con su apoyo y descalificó a aquellos que quieren presumir su cercanía con el presidente arguyendo que lo han acompañado muchos años en su lucha.