Prisión preventiva a Rosario Robles; queda vinculada a proceso

César Arellano García.

Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, cuando estuvo al frente de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que Robles será trasladada al Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha Acatitla, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.

La medida cautelar se debió a que el juez determinó la posibilidad de que Robles se fugara, pues la fiscalía acreditó que hace unos días tramitó una licencia de conducir que tenía un domicilio, de su casa, en Los Reyes Coyoacán.

La fiscalía también indicó que en dos ocasiones buscaron a Robles en su casa para entregarle citatorios de la primera audiencia, pero no respondió. Delgadillo también consideró que la ex funcionaria cuenta con los recursos económicos suficientes para evadir a la justicia.

“Quitarle el pasaporte no tiene caso, eso no evitaría que se esconda en el país”, señaló.

La audiencia inicial del caso concluyó este martes cerca de las seis de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, después de unas 12 horas de diligencia.

El juez dio un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias

Con voz entrecortada, Robles Berlanga pidió al impartidor de justicia seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada.

-Juez: le señaló que siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia. No entiendo el apetito del Ministerio Público, pero varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia.

“A mí no me acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros. Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego de regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora, he vivido en la Ciudad de México 24 años en Los Reyes Coyoacán”, reiteró.