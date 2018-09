Detectan primeras irregularidades en el recuento de votos; denuncian urnas embarazadas a favor de Martha Érika Alonso

A pocas horas de iniciado el recuento de votos de la elección de gobernador de Puebla, Morena denunció que detectaron urnas embarazadas con votos a favor de Martha Érika Alonso Hidalgo correspondientes al distrito 3 con cabecera en Zacatlán.

El representante de Regeneración Nacional Víctor Contreras, presente en una de las mesas de revisión, explicó en un video que las boletas se encuentran marcadas a favor del PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Pacto Social de Integración (PSI), fuerzas políticas que respaldaron la postulación de Alonso.

Concluyó que se trata de votos inyectados tras el cierre de las casillas, debido a que no presentaban dobleces, cuando la ranura de las urnas que instaló el Instituto Nacional Electoral (INE) el 1 de julio pasado exigía esa manipulación para depositar la papeleta en su interior.

“Quiere decir que el responsable de haber cometido estos hechos pudo haber sido el Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado (IEE) o (las oficinas centrales) del IEE”, señaló.

Asimismo, refirió que no aparecieron en ninguna de las casillas las actas de escrutinio, las urnas no traen el listado nominal y las bolsas que contienen las boletas no vienen selladas. “Quiere decir que fueron totalmente manipuladas”, agregó.

El representante informó que la irregularidad ya fue reportada al magistrado Juan Carlos Silva Adaya, presidente de la Sala Regional de Toluca y responsable del punto de recuento 9.

El Consejo Distrital que instaló el IEE en Zacatlán lo encabezaron Gemma Cristina Becerril Méndez como presidente y José Bernardino Pérez Rodríguez como secretario, ambos designados por el Consejo General del IEE.

El Consejo General también designó a los cuatro consejeros que formaron parte del órgano auxiliar de Zacatlán: Rafael Sánchez Bonilla, Citlalli Téllez Ilizaliturri, Pedro Domínguez Garrido y Esperanza Luna Nava.