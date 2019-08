Presunta líder vecinal de la Gonzalo Bautista invadió un área verde para construir un local comercial, denuncian colonos

Colonos de la Gonzalo Bautista, al norte de la ciudad de Puebla, denunciaron que la líder vecinal Virginia González Sandoval de invadir un área verde, donde ya construcción un local comercial.

Por esta razón, un grupo de vecinos se manifestó este viernes en torno a la obra que la semana pasada fue clausurada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, sin embargo, acusaron que los trabajos de construcción continúan.

En entrevista, los colonos Juan Alberto González y Oliva Calpulalpan González informaron que el área verde fue cercada desde el pasado 26 de junio y se inició la edificación de un local comercial para instalar una purificadora de agua.

Denunciaron que un segundo vecino de nombre Óscar Panuaya, quien se apropió de una segunda área verde frente a la iglesia de Santa Cecilia.

Dijeron que ambos no cuentan con escrituras ni un poder legal para apropiarse de los terrenos que son espacios públicos.

Revelaron que Virginia González se dice líder vecinal, a pesar que no cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación Municipal.

Incluso, señalaron que la persona hace alarde de su cercanía con políticos panistas, pues durante el gobierno de Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato fue beneficiaria como operador político en la colonia.

Con documentos en mano, los vecinos expusieron que se presentó una denuncia ante las autoridades municipales para que frenen los abusos de Virginia González, quien durante la protesta salió de su domicilio pero se negó a dar una postura.

Los inconformes no descartaron con interponer una denuncia penal si es necesario en contra de la vecina, quien señalaron que de manera irregular interpuso un juicio de usucapión para adueñarse del predio.

Al respecto, los agraviados dijeron que Virginia asegura que cuenta con el respaldo de autoridades y amenaza que nadie pondrá obligarla a derrumbar el local ya construido.

Los colonos advirtieron que si la autoridad municipal no pone un freno a este tipo de abusos, están dispuestos a cerrar la carretera federal a Tehuacán o manifestarse frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación hasta pedir una reunión con su titular René Sánchez Galindo, para exponerle el problema.

“Nuestro temor es que esta persona haga uso de sus influencias y pueda apropiarse de este terreno, cuando es un espacio público”, señaló Juan Alberto González.

El declarante explicó que originalmente el predio era una rotonda, el centro es un kiosco, pero por cuestiones de economía cuando se pavimentó la calle y sólo quedaron restantes las esquinas, que fueron las áreas de las que se apropiaron.

Finalmente, Juan Alberto González dijo que tuvieron una entrevista auxiliar en Zaragoza, donde no se llegó a ningún acuerdo porque la líder vecinal se aferra al área verde, con el argumento que no le está haciendo daño a nadie, porque el predio no es propiedad particular.

“Vamos a seguir este movimiento hasta las últimas consecuencias, queremos que el ayuntamiento derribe la construcción y nos reintegren el espacio”, advirtió.

Confió que con el cambio de gobierno en el ayuntamiento de Puebla la situación mejore para la ciudadanía y se combatan los actos de corrupción.