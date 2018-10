Presidente del IEE confirma asistencia al Senado para hablar del trabajo del instituto en la elección del 1 de julio

Pese a que aseguró no hay sustento legal, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, confirmó que acudirá el próximo lunes a comparecer ante el Senado de la República para explicar su trabajo durante el pasado proceso electoral en Puebla.

En entrevista previa a la mesa de diálogo “Por una democracia paritaria”, declaró que siempre ha actuado conforme a derecho y en esta etapa postelectoral no será la excepción.

“Hay un tema que conocemos todos los abogados, las autoridades podemos hacer todo aquello que la ley nos permite y los particulares no pueden hacer todo aquello que la ley prohíbe. Yo insisto, no hay una base legal para poder convocar a una reunión de ese tipo, pero también, a pesar de que no existe, hay total disposición para poder asistir a esta reunión el próximo día lunes en el Senado”.

Dijo que su determinación forma parte de un compromiso que tiene con los poblanos para que tengan certeza de la elección, asegurando que en todo momento el IEE ha actuado conforme a Derecho.

Además, sostuvo que es solo una invitación y como tal le dará el trato, aunque dijo espera conocer cuál será la mecánica de la reunión.

Respecto a la decisión de diputados locales de citarlo a él, junto con los titulares del Tribunal Electoral del Estado (IEE) y de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), para llevar a cabo una mesa de trabajo el próximo 30 de octubre, en donde se abordarán los comicios del 1 de julio, expuso que hasta ahora no ha sido notificado de forma oficial.

Herrera Serrallonga afirmó que el hecho de que acuda a la cámara alta y de que los diputados locales lo citen no afecta a la imagen del Instituto Electoral .

“Estamos en la disposición de, como autoridades, poder coadyuvar en lo que sea necesario y también ha quedado algo muy claro, que sea dentro de nuestra competencia. Es decir, hay una elección que está todavía en revisión jurisdiccional y la única autoridad competente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la sala superior y nosotros podemos comentar sobre temas de la administración de la elección, de la organización”.

Concluyó que los partidos siguen su propio juego, en donde el que gana no dice nada y el que pierde castiga a la autoridad electoral.