PRD ha evitado promover la imagen de Enrique Cárdenas; el resultado será desastroso

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha hecho ningún esfuerzo para promover la imagen de Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado común al gobierno del estado, denunció el consejero estatal de esta fuerza política, Rodrigo Rodríguez Arellano, quien pronosticó un resultado “desastroso”.

En conferencia de medios, aclaró que para él, Enrique Cárdenas, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y arropado también por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) es un buen candidato, no obstante, acusó que las dirigencias nacional y estatal del Sol Azteca han evitado promocionar al académico.

Por lo anterior, Rodríguez Arellano se deslindó de la campaña del académico de la universidad Iberoamericana y auguró un resultado desastroso, de cara a las elecciones del 2 de junio.

Aseguró que igual que él, también harán lo respectivo militantes de Santa María Coronango, Palmar de Bravo, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Acajete y algunos distritos de Puebla capital.

Puso como ejemplo que en los municipios antes mencionados no se ha promocionado el voto a favor de Enrique Cárdenas, pese a que la campaña arrancó el pasado 31 de marzo, hace casi un mes.

“Estamos siendo excluidos de la campaña de Enrique Cárdenas (…). Al no haber respuestas de las dirigencias nacional y estatal pues decidimos no incorporarnos al tema de la campaña. Además, no creemos que tenga buenos resultados”, dijo.

En este contexto, abundó que junto a él otras 25 mil personas se deslindarán de la campaña del también integrante de la organización civil Sumamos.

Asimismo, opinó que el PRD únicamente participa en la elección como trámite, aunque evitó mencionar si se trata de una campaña negra en contra del abanderado común.

“No habrá buenos resultados y finalmente no queremos ser partícipes, lamentamos la situación porque Cárdenas pudo haber hecho un buen papel, pero no hay participación”, indicó.