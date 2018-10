Por un gobierno municipal democrático

El municipio de Puebla concentra la cuarta parte de la población del estado y es el quinto municipio más poblado del país, con un número de habitantes que rápidamente se aproxima a los dos millones, que demandan servicios indispensables a la vida urbana, servicios que son los más costos y más sensibles para la población.

Además, el municipio capital del estado presenta características que constituyen una compleja realidad a la que ha de atender el gobierno municipal: I) en el municipio de Puebla, se asienta la ciudad central de la cuarta zona metropolitana del país, es decir, se trata de un municipio eminentemente urbano; II) sin embargo, en su territorio coexiste un espacio rural permanentemente amenazado por la urbanización y la especulación del suelo; III) según el Coneval, después del municipio de Ecatepec (estado de México), el de Puebla es el municipio del país con el mayor número de pobres: 699 mil, en 2015; IV) finalmente, pero no al final, es el municipio del estado donde se asienta el mayor número de indígenas.

Enfrentar esta situación exige acudir al rescate del municipio –que debe ser libre, es decir, no subordinado a los otros dos niveles de gobierno, sino coordinado con ellos–, en varios sentidos. Lo primero, es tener un gobierno incorruptible, que gobierne de manera democrática y tenga como principio la transparencia y la rendición de cuentas; un gobierno que aliente la participación de la población en la toma de decisiones de todo aquello que le compete y que una parte del presupuesto de gasto sea decidido con la participación ciudadana. Pensar un gobierno honesto que no mienta, no traicione y no robe, no es utópico… es necesario.

En un ayuntamiento así, las juntas auxiliares deben tener representación en el cabildo y si la ciudad separa a la población por estratos de ingreso, un ayuntamiento democrático debe crear las condiciones para permitir el acceso de todos los habitantes de la ciudad a las ventajas de vivir en una urbe como la de Puebla.

El eje para construir un gobierno democrático, es el Derecho a la Ciudad, que significa recuperarla para sus habitantes, volverla una unidad, unir lo que está separado y hacer de la vida urbana el espacio para realizar a plenitud la identidad cultural y los valores fundamentales de la sociedad, entre otros: la vida, la justicia y la libertad individual y colectiva.

El Derecho a la Ciudad es la crítica a la urbanización capitalista, cuyo desarrollo provoca, entre otras, la segregación social, que se naturaliza con el sometimiento a la idea clasista de “vivir donde se puede pagar”. De este modo, en la ciudad se produce la tendencia a desarrollar barrios socialmente homogéneos, donde los más pobres se localizan en los sitios menos adecuados para el desarrollo urbano o en sitios decadentes y sin servicios, constituyendo, así, zonas marginadas en todos sentidos, coexistiendo con espacios amurallados, verdaderos guetos, en los cuales se refugian y marginan los sectores de más altos ingresos.

Un proceso simultáneo a este despliegue deshumanizante de la segregación, es el vaciamiento o pérdida de la referencia de identidad cultural de la ciudad y del espacio urbano como valor de uso, es decir, se pierde la ciudad ligada a la cotidianeidad de la vida colectiva y su valor de uso se somete a la lógica del capital y la especulación inmobiliaria, despojando a la población de los espacios urbanos donde se ha desarrolla tradicionalmente la vida en común.

Finalmente, concretar el Derecho a la Ciudad es ordenador el desarrollo urbano con la participación de la población en las reflexiones, debates y decisiones sobre la transformación urbana para impulsar procesos de construcción socioterritoriales y culturales colectivos, para superar los problemas de inseguridad, corrupción, movilidad, gobernabilidad y dotación de servicios. ¿Difícil? Sí, pero no imposible.