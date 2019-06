Por no garantizar beneficios a la clase popular rechazan vecinos proyecto turístico en El Alto

Por no garantizar beneficios a la clase popular, vecinos del antiguo Barrio El Alto se oponen al proyecto turístico que impulsan empresarios españoles y chinos con la instalación de hoteles boutique, restaurantes de alta cocina y galerías de arte en la zona.

En el caso de los dueños de pequeños negocios, como misceláneas, talleres de bicicletas y artesanos, dijeron que el beneficio solo será para la inversión extrajera, ya que no podrán competir contra las grandes compañías.

Este martes, La Jornada de Oriente realizó un recorrido por las calles que circundan Casa Aguayo, como son la 16, 14 y 12 Oriente, a la altura de la 14 y 16 Norte, para entrevistar a sus habitantes.

Algunos externaron su temor a realizar una declaración sobre su rechazo al proyecto que impulsa el Grupo Inmobiliario Affinitas, en conjunto con Ángulo y Barturen, diplomacia corporativa, y Trinitarias.

Otros pidieron el anonimato para señalar que la compañía se ha apropiado de casonas viejas que eran habitadas por indigentes, a quienes les dieron dinero para que abandonaran el lugar.

Informaron que a raíz que se hizo público el proyecto inmobiliario para el Barrio El Alto, vecinos han admitido que están dispuestos a vender sus propiedades, siempre y cuando la compañía les page el precio a valor catastral.

El señor Jerónimo –como pidió que le llamaran– dijo que el “arquitecto” de Affinitas le ofreció pagar la tercera parte del valor de su casa.

“No le puedo decir cuánto ofrecieron, pero es mucho menos de lo que vale”, refirió, notoriamente molesto.

Manifestó que no puede hablar de una cantidad pues externó su desconfianza que la información podría ser utilizada a favor de la inmobiliaria.

Asimismo, descartó que la empresa busque apropiarse de algunas viviendas desocupadas o invadidas, pues señaló que “sería muy malo para ellos, porque habría hasta muertitos”, en alusión a la defensa del patrimonio.

Mientras que la propietaria de una abarrotera dijo que no respalda al líder del Mercado El Alto, Raúl Méndez Castillo, pues aclaró que una cosa son los comerciantes y otro la condición de los colonos.

“El mercado no nos interesa, que lo levanten si quieren, pero que no se metan con los vecinos”, advirtió, tras recalcar que la inversión no les traerá beneficios directos.

Durante el recorrido llamó la atención que una de las casas que ahora es propiedad de Affinitas, la que se ubica en la calle 14 Norte y 12 Oriente, que habría comprado al líder del Mercado El Alto, Armando Méndez, fue clausurada después de un operativo el pasado 31 de mayo.

El inmueble de color guinda cuenta con sellos de clausura en las dos entradas principales que fueron colocados el día del cateo, cuando personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró la vivienda cerrada con cadena y candado, mientras al interior había una decena de personas, sin que se supiera qué hacían en el lugar.