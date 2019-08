Por Eduardo Rivera Pérez no se logró la unidad en el PAN; me pidió que no participara: Alcántara

Sino se logró un candidato de unidad en el PAN fue por el exedil Eduardo Rivera Pérez, quién a través de su allegado, Pablo Montiel Solana, me pidió que desistiera de participar en el proceso interno del PAN y luego me invitó a sumarme a la campaña de Jesús Zaldívar Benavidez, denunció Eduardo Alcántara Montiel.

En rueda de prensa anunció que presentará una denuncia por los mensajes enviados a la militancia a través de la dirigencia municipal, que preside Pablo Rodríguez Regordosa, en la que se les avisa a los panistas que se les pagará el taxi para ir a votar por Jesús Zaldívar.

Alcántara Montiel rechazó que haya solicitado posiciones en la planilla de Zaldívar Benavidez, al tiempo de subrayar que no se puede lograr unidad cuando un puñado de panistas deciden por los demás.

“En su momento se acercó Pablo Montiel Solana –cercano a Eduardo Rivera– para pedirme que no participara en el proceso interno. Luego el exedil me invitó a sumarme a la campaña de Jesús Zaldívar y que no participara”, sostuvo el también exenlace con partidos políticos de la campaña de Enrique Cárdenas Sánchez.

Manifestó que con una fotografía publicada por Eduardo Rivera en la que aparece junto al también exdirector del Conalep quedó claro que el ex edil es uno de los liderazgos que está detrás de esa campaña.

Reiteró que no se sumó a Jesús Zaldívar porque en el pasado el exdiputado local fue uno de los persecutores del equipo de Rivera.

La Jornada de Oriente publicó el 12 de agosto pasado que poco antes de iniciar el proceso interno del PAN para elegir a su nuevo dirigente en la capital, hubo un intento mayúsculo, de buscar un candidato que representara al llamado “panismo tradicional”, que se destacaba por ser opositor por igual del PRI que da la izquierda.

Según la especie ese propósito fracasó por la sorpresiva actitud de dos de sus líderes, Eduardo Rivera Pérez y Francisco Fraile García, quienes buscaron inclinar la balanza a favor de fuerzas externas al PAN.

Eduardo Rivera quiso orientar el dialogo entre los panistas tradicionales a dialogar con las últimas cabezas que quedan del morenovallismo, como parte de una supuesta estrategia para fortalecer el PAN frente a fuerzas políticas rivales del albiazul, como son el PRI y principalmente, Morena.

Eduardo Alcántara afirmó que denunciará ante los órganos internos de su partido las llamadas enviadas a militantes en las que invitan a votar por Jesús Zaldívar.

El candidato afirmó que estas llamadas provienen de la dirigencia municipal y en estas además se les ofrece a los militantes taxis y apoyos para ir a votar el próximo 25 de agosto.