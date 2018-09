El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, exigió que “se actúe por la vía legal, no haya encubrimiento y se castigue a los responsables” de la agresión a los jóvenes estudiantes, el 3 de septiembre, pero -acotó- con respeto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un video difundido esta tarde de su reunión con el rector Enrique Graue, confió que se mantendrá la estabilidad en la UNAM y llamó a privilegiar el diálogo.

“Hay que procurar no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia. Diálogo, diálogo y diálogo. Y si nos cansamos y se rompe el diálogo, diálogo y diálogo. Y tener confianza en las autoridades de nuestra universidad y van a salir bien las cosas”, dijo.

Acompañado del rector, en sus oficinas de la colonia Roma, resaltó que la responsabilidad y madurez de los jóvenes estudiantes impedirá que grupos de interés pretendan montarse en el movimiento para desestabilizar. “No tendrían base ni sustento”, indicó.

Dijo que con el rector habló de “nuestra casa” y, desde luego, el movimiento legítimo de los jóvenes estudiantes que, refirió, demandan fin a los abusos y la violencia en la UNAM.

“Estamos conscientes de que es una demanda justa y que los jóvenes estudiantes actúan con mucha responsabilidad”, abundó.

En este punto, el rector ponderó el “ejemplar comportamiento de los jóvenes”, porque ello permitirá que sus demandas se canalicen “por las vías correctas, del diálogo, de la apertura”.

El presidente electo resaltó que los estudiantes se manifiestan “porque quieren justicia, que se termine esto que está sucediendo. Y otro tipo de demandas, con otros propósitos no van a tener asidero, porque los jóvenes estudiantes no se van a prestar. No van a ser presa fácil de la manipulación. Son muy inteligentes. Estamos viviendo un tiempo de cambio, de transformación, y los jóvenes han sido pieza clave y aportado en lo democrático”.

López Obrador sostuvo que estará muy pendiente de cómo avance la solución del conflicto. “Gracias por su comprensión de la universidad”, le dijo Graue.

Información de La Jornada