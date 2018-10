Políticamente incorrecto: el miedo a opinar

Leo las noticias por la mañana y me entero de varias cosas: que la administración del peje le pedirá al CONACYT que se amarre la tripa, que el presunto asesino de un entrenador de fútbol en Estados Unidos cayó en manos de la justicia luego de matar a tiros a dos policías en Acatlán de Osorio (que vuele a ser noticia, a la mala) y que en Puerto Vallarta mataron a un cocodrilo pequeño –de apenas un metro de longitud– al que le clavaron un letrero de amenaza al gobierno de la ciudad portuaria por no poner orden a la ficticia sobrepoblación de estos reptiles.

Lo del perentorio Andrés y sus lacayos es un ladrillo más en un muro de agravios. Debería su alteza serenísima empezar a escribir el siguiente libro al que le recomiendo titular Barrer con la primavera de un país: decepcione a todo mundo por igual; una especie de recetario para equivocarse con cada palabra proferida o acción emprendida que incluya el apéndice eluda a la prensa piropeando: no es tan difícil como parece.

Hace unos días un crítico feisbuquiano me tachó de «tibio» y «descontextualizado» porque en mi escrito sobre el clásico regio no incluí suficiente información para calentar y contextualizar el problema de la violencia comunitaria en Monterrey; entre los datos que se antojaban pero que por andar a medias calenturas olvidé adjuntar en la publicación anterior a ésta, están los de los recientes linchamientos ocurridos en Acatlán de Osorio. Pues resulta que un amigo (declarado regiomontano) del primer lector, después de hacer lo propio con el artículo del clásico, desperdició valiosos minutos de su vida leyendo mi columna sobre el acto de linchar, en la que descubrió –¡oh sorpresa!– que “[el autor] no se cuestiona directamente lo que ocurre en su región”.

A modo de tesis filmé a principios de año un documental breve sobre los problemas medioambientales en Puerto Vallarta, destino turístico que está lejos de mi Puebla linchadora, pero sumamente cerca de mi corazón por servir de mal hogar a la especie animal que me ha cautivado desde niño. Pues ahora me los están matando al estilo sicario por el simple hecho de existir y a nadie, más que a la prensa local de la ciudad-puerto, cuyo interés obedece siempre a lo inmediato, parece importarle, algunos hasta exigen su exterminio.

Me detengo a pensar entonces; si hubiera escrito sobre el asunto con el CONACYT la contra inteligencia del regente en turno (negocio perfecto porque trabajan 24/7 y sin que les paguen) me hubiera refutado todos los párrafos haciéndome notar que, valiendo sombrilla la gente beneficiada por las becas del Consejo en cuestión, es una institución turbia, llena de irregularidades, favoritismos, deudas, infiltraciones de la mafia del poder, etcétera; sobre el asesino capturado en la Mixteca poblana me hubiera hecho falta temperatura tipográfica, contexto, tipo sanguíneo del sujeto en cuestión, nombre de su perro y color de la barda de la casa donde fue detenido; del cocodrilo, si milagrosamente alguien se hubiera interesado en leerlo, me habría olvidado de incluir la fecha de su nacimiento, el número de grietas que hizo al eclosionar y las afiliaciones criminales que le valieron una muerte de esa naturaleza.

Pensé también en escribir sobre las pintas abortistas en el centro histórico de Puebla (aunque ya escribí sobre el aborto), la memoria de los 43 estudiantes que ya todos conocemos o sobre Aleks Syntek y sus escándalos recientes, pero mejor no, porque todo –¡todo!– se presta a malas interpretaciones, a ambigüedades: no se puede cuestionar lo que pretende la nueva administración porque todavía ni empieza y hay que darles chance, como el que le dimos a la mafia de gobernar setenta y tantos años; no se puede criticar desde Puebla la violencia en Monterrey sin remontarnos a los primeros pobladores del Valle de Tehuacán, que alguna vela tendrán en el entierro, y además, como no hice bien mi labor de denigrar a La Sultana del Norte no puedo opinar sobre violencias nuevas en Acatlán; del abortismo sólo se puede hablar o muy bien o muy mal, ser solidario o irremediablemente misógino; con los 43 hay que apegarse a la otra verdad histórica de los que pretenden representar a las familias de las víctimas; de Aleks Syntek sólo conozco cuatro canciones, por lo que sería injusto opinar; y sobre cocodrilos sí se puede todo, pero a nadie interesaría, pues aquí ni hay, ni habrá.