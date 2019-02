Policías estatales detienen a agentes de la SSPTM por su probable participación en delito de omisión y corrupción

Por su probable participación en hechos de corrupción, policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detuvieron a dos agentes de la corporación municipal a cargo de María de Lourdes Rosales Martínez.

Versiones extraoficiales informaron que los dos uniformados municipales habrían asegurado una camioneta con reporte de robo, no obstante, el vehículo no fue remitido ante el Ministerio Público y presuntamente habrían solicitado dinero a cambio de no proceder conforme al protocolo.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) fueron aprehendidos la tarde del viernes cuando se encontraban a las afueras de una tienda Oxxo en Plazas Amalucan y esquina con la calle Plazuela del Boliche.

Sobre estos hechos, la dependencia municipal informó posteriormente que de acuerdo a las primeras investigaciones, se presume que el motivo de la detención de los dos efectivos fue por su probable participación en hechos con apariencia de delito de omisión.

“Por instrucciones precisas de la Presidenta Municipal, Claudia Rivera, y de la secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, María de Lourdes Rosales, se coadyuvará con la autoridad ministerial para la aportación de los datos de prueba necesarios, que permitan el inmediato esclarecimiento de los hechos”, informó la dependencia municipal.