Sin incidentes se reporta paso de caravana de pipas con combustible por Puebla: Policía Federal

Sin incidentes se reportó el paso de una caravana de pipas con combustible que tenían como destino está entidad, Pachuca y la Ciudad de México.

La Policía Federal reportó que a media noche de ayer 10 autotanques partieron del Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a los lugares referidos.

Uniformados federales realizaron la custodia de una decena de vehículos, a fin de evitar que fueran robados por huachicoleros.

De estos, siete tenían como destino Puebla, con un volumen total de 441 mil litros de combustible para estaciones de servicio de esta entidad, 62 mil litros fueron enviados a Pachuca, y 124 mil a la Ciudad de México.

En total se transportaron 627 mil litros para satisfacer la demanda de gasolina y diésel, la cual no ha podido ser satisfecha al 100 por ciento en algunas entidades debido a la nueva estrategia del gobierno federal contra el robo de hidrocarburo.

La federación tomó la determinación de cerrar algunos ductos para evitar que huachicoleros los perforaran para sustraer el combustible.

Es así que se tomó la determinación de abastecer a las entidades a través de pipas.

A la par, se abrieron carpetas de investigación para dar con los empresarios, funcionarios y políticos que han estado involucrados en el negocio del robo de hidrocarburo.

Está mañana Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad Financiera de la secretaria de Hacienda, reveló que mediante el robo de combustible se han blanqueado alrededor de 10 mil millones de pesos.

Entre los investigados por este delito están un ex diputado, un ex presidente municipal, y un ex funcionario de Pemex.

En Puebla, un ex alcalde detenido por presuntos nexos con huachicoleros fue Pablo Morales Ugalde, quien gobernaba Palmar de Bravo, situado en el Triángulo Rojo.

Él fue detenido el 5 de junio de 2017, en Orizaba, Veracruz, y el 10 de junio de 2018 obtuvo su libertad debido a insuficientes pruebas en su contra.