Piden anular elección de gobernador ex candidatos de PRI, PAN y 3 partidos más

Ex candidatos del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza (Panal) y Compromiso por Puebla (CPP) se sumaron a las demandas de anular la elección de gobernador de Puebla y expresaron su apoyo al candidato a gobernador de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena–PT–PES), Luis Miguel Barbosa Huerta.

Las manifestaciones de apoyo se realizaron en el marco de una reunión que sostuvieron los ex aspirantes con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Gabriel Biestro Medinilla.

Rechaza Biestro que aspire a la gubernatura

En el encuentro, Biestro rechazó que busque sustituir a Miguel Barbosa como candidato al Poder Ejecutivo local en caso de que los tribunales electorales del país ordenen una elección extraordinaria en Puebla.

En esa lógica, celebró la adhesión de los ex candidatos de los cinco partidos adversarios a que Miguel Barbosa compita nuevamente por la gubernatura, ya que exhibe el rechazo ciudadano hacia Martha Érika Alonso Hidalgo, a quien el Instituto Electoral del Estado (IEE) declaró ganadora de los comicios del 1 de julio.

Afirmó que Alonso obtuvo la constancia de mayoría a raíz de un fraude electoral que orquestó el esposo de esta, el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas con la complicidad del IEE.

La lista de los ex aspirantes presentes en la reunión

Gabriel Biestro sostuvo el encuentro con los ex aspirantes en un restaurante del municipio de San Pedro Cholula, en donde los presentes coincidieron en expresar su rechazo hacia el actuar de los órganos electorales.

Al encuentro asistieron Armando Ortiz, secretario de Acción Juvenil del PAN y coordinador de voto en la Sierra Negra; Marina Huerta Gómez, ex candidata del PRI a alcalde de Rafael Lara Grajales; Denisse Pérez Domínguez, ex candidata en San Martín Texmelucan por el Verde Ecologista.

También estuvo presente Javier Ortuño, ex candidato a presidente municipal del Partido Verde Ecologista en el municipio de Zacapoaxtla; Erick González Juárez, ex candidato a diputado federal por el distrito 4 de Ajalpan, y Araceli Sánchez, ex candidata de Nueva Alianza por el distrito 9 de Puebla.

La lista de los presentes se completó con Abraham Molina Torres, ex candidato de CPP en el municipio de Huaquechula; Juan Francisco Ezequiel Limón Núñez, candidato a presidente municipal de Palmar de Bravo por el Verde Ecologista, así como Jesús de la Cruz Pantoja, candidato a presidente municipal de Huejotzingo, y Maribel Ruiz Velázquez, candidata a presidente municipal de San Miguel Xoxtla del PVEM.