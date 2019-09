Pérez Popoca refrenda su respeto a la libertad de expresión

La edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, afirmó que el director de Unimedios Puebla, Manlio López Contreras, aseguró los recursos de su administración y que estos se han manejado con honradez y transparencia.

Ayer por la noche el ayuntamiento Cholulteca dio a conocer un comunicado de la edil izquierdista, en el que señala: “Derivado de varias notas periodísticas que en los últimos días han circulado en torno a la administración pública en San Andrés Cholula, el ayuntamiento que encabezo como presidente municipal informa a los medios de comunicación las siguientes precisiones: Siempre respetuosa de la libertad de expresión, y encabezando un proyecto incluyente, democrático y participativo, defendemos el derecho de todos y todas de expresarse libremente.

“El manejo de las finanzas se ha ejercido de manera honesta en beneficio de la población negando categóricamente ejerce un tipo de presión a regidor alguno de esta administración para avalar a través del cabildo alguna toma de decisión. Somos respetuosos y democráticos en ejercer nuestra libre opinión sin que eso afecte la relación laboral de este gobierno, que se basa en valores y uno de ellos es el respeto a disentir.

Aclaramos que el ayuntamiento hace del conocimiento que el C. Manlio López Contreras no colabora y no percibe ningún salario por laborar en el gobierno municipal. Asimismo, el medio de comunicación del que es director, Unimedios, no tiene convenio alguno con el ayuntamiento. Invitamos a los interesados a solicitar la información a través de la plataforma de Transparencia, en la que podrán corroborar que no existe convenio alguno con el medio de comunicación antes mencionado, y de que no hay registro de que el C. Manlio López Contreras forme parte o haya formado parte de la nómina del ayuntamiento.

Hacemos la precisión de que se ha tergiversado la información haciendo mal uso de éstaen perjuicio de la imagen del gobierno. Como funcionaria, estoy expuesta a la crítica, al cuestionamiento y a las observaciones que la opinión de los ciudadanos pueda verter sobre su servidora, pero no a la calumnia y la difamación como herramienta de presión para satisfacer intereses económicos, políticos y/o sociales.

Siempre somos y seremos respetuosos de que los ciudadanos y ciudadanas así como los funcionarios públicos se defiendan a través de los procedimientos que marca la ley, y también invitamos a que esta misma ley se aplique para respetar los derechos de todos y todas. Agradecemos el trabajo de los medios de comunicación en su labor de difundir la información del municipio de San Andrés Cholula, al tiempo que reiteramos nuestra disposición en ser partícipes de un proceso de comunicación respetuoso, democrático y cercano a la ciudadanía”.