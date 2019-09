Peor de lo mismo

Cuando empezó la crisis del sistema político mexicano surgido de la revolución de 1910-17, se esperaba que al PRI lo sustituyera una democracia que poco a poco fuera madurando. Bueno, pues el PRI resistió más de lo que se esperaba y la democracia se tardó en madurar, mucho más de lo que se esperaba.

La crisis de lo viejo sin que pudiera nacer lo nuevo, implicó la decadencia de las anteriores instituciones y la incapacidad de las nuevas para hacerse cargo de la vida política y social. A la debacle del PRI sucedió la partidocracia y, en lugar de dar pie a la nueva democracia, tuvo lugar una terrible crisis moral y política que desembocó en el triunfo de la demagogia.

La impunidad y la corrupción, la violencia y la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, llegaron a extremos de escándalo, prefigurando una situación sumamente favorable al cambio. Pero dicha situación no fue aprovechada por una clase o un partido revolucionario, sino por el partido de la demagogia. Frente a la incapacidad de los de arriba para seguir gobernando como antes y el hartazgo de los de abajo para seguir viviendo como hasta entonces, la demagogia encontró el terreno fértil para su florecimiento.

Seducida por el líder con la consigna de acabar con la corrupción, la demagogia vive entusiasmada todavía por su gran logro electoral y por las enormes expectativas abiertas por sus programas insignia. Por ello, no tiene nada de extraño que AMLO mantenga un alto nivel de respaldo popular.

Más la demagogia no representa ninguna alternativa para construir al sustituto del viejo Estado. De hecho representa un intento de restauración, condenada desde un principio al fracaso, puesto que no da respuesta positiva a los principales problemas del desarrollo económico y de la vida política y social. Y, lo que es más importante, ha convertido al país en una mera escenografía de su propia trama delirante.

Por eso ya tenemos un Estado de Derecho y ya separamos el poder político del económico. Realmente resultó tragicómico que el líder de la demagogia rindiera ante el pueblo (500 invitados a Palacio) el Tercer Informe, unas horas antes que enviara al Congreso su Primer Informe de Gobierno.

Para que la trama delirante adquiera veracidad, se necesita mantener al movimiento contra los adversarios. Eso es lo cómico. Hasta el propio líder sonríe cuando llama a la oposición para que, “lo digo con todo respeto”, se siga manifestando, De eso se trata, de azuzar a las huestes.

Por ello el Tercer Informe de Gobierno al Pueblo se hizo para los seguidores en contra de los adversarios quienes, según sus palabras, “viven aturdidos y desconcertados. Afortunadamente –toco madera (toc, toc, se escuchó por el micrófono)–, no han podido construir una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con todo respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia, es lo que estoy percibiendo, están moralmente derrotados. La mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz, feliz, feliz. No tengo derecho a fallar”.

Los resultados de varias encuestas le permiten decir tantas tonterías juntas. El respaldo popular del 70 % y el sentimiento de felicidad del 80 %. Ambas ciertas, pero midiendo cosas muy distintas. Como aquella otra que arroja que un 80 % de la población vive con miedo ante la inseguridad, con un más alto porcentaje entre las mujeres.

Y esto es lo trágico. La demagogia, heredera de una sociedad en franca descomposición, azotada por la violencia, la corrupción y la impunidad, temerosa y frustrada por la impotencia para enfrentarlas, convoca hipócritamente a la reconciliación y a la concordia en el discurso, sólo para negarlas en los hechos.

Confiado en el respaldo popular al líder, el gobierno de la demagogia margina al otro 30 % que no está de acuerdo y lo festina con el grito: “es un delirio estar con Porfirio”.

El efecto de esa política sectaria, aunada a la pésima instrumentación de la austeridad y al aumento de los índices de la violencia, conduce a la sociedad a un camino de creciente polarización y a la crispación de los estados de ánimo.

Quienes esperaban algún golpe de timón con motivo del Informe se vieron frustrados. El rumbo de la nave del delirio se mantuvo. No fue, sin embargo, más de lo mismo. Fue peor de lo mismo.

La decadencia institucional, en tanto que incapacidad para realizar las tareas para las que fueron creadas, llegó a la presidencia de la República. Al frente de un movimiento claramente demagógico y oportunista, con una consigna que le sirve para todo, el líder supo ganar el gobierno sin saber para qué, a no ser el acrecentamiento de su propio poder.

Con la nebulosa de una ideología cristiana, entre adventista y franciscana, aplicando radicalmente las políticas neoliberales para lograr el crecimiento económico producto de la inversión, pero restándoles la confianza que debieran despertar entre los inversionistas, la 4 T navega sin rumbo, incapaz siquiera de plasmarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, monumento al nuevo régimen de la demagogia mexicana.

Extraño que un cristiano citara a Maquiavelo en el Informe. No lo ha leído bien. En lugar de seguir el consejo de que es mejor producir temor entre los gobernados que aparecer como un bonachón, ha preferido la militarización del país para repartir abrazos, no balazos, y para jamás reprimir al pueblo. “Amor y paz”.

Sin la reforma y el fortalecimiento al sistema de procuración e impartición de la justicia y con la Guardia Nacional desarmada en sus instrucciones, la sociedad inerme asiste al desafío de los cárteles al gobierno, a las palizas y los desarmes del “pueblo” a los soldados y al amurallamiento de las casas habitación de las familias.

Mientras tanto, “El Gil”, quien ordenó el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, obtuvo su libertad de manera paralela al Tercer Informe de Gobierno al Pueblo.

Ya casi para finalizar, el Presidente, además de fustigar a los adversarios, reconoció fallas en economía y en seguridad. Pero, para tranquilidad de todos dijo: “Soy perseverante y puedo decir que estoy seguro de que vamos a lograr serenar el país y se va a pacificar México”.