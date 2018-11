Pentágono: militares no tienen armas; Trump autoriza usar fuerza letal vs migrantes

El jefe del Pentágono, James Mattis, declaró que la principal tarea de las tropas será la de proteger a los guardias fronterizos, levantando vallas de alambre y otras barreras que contengan a los migrantes irregulares que intentan ingresar e indicó que no portarán armas de fuego ni realizarán arrestos.

De acuerdo con la revista estadounidense Newsweek el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer un memorándum en el que autoriza a las tropas desplegadas en la frontera con México a hacer uso de fuerza suficiente para causar una gran lesión corporal o incluso la muerte en contra de los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a su país.

En este documento que fue aprobado por el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se dota a los soldados de realizar las acciones necesarias para exhibir o usar la fuerza (incluyendo la fuerza letal), controlar la muchedumbre, detener temporalmente o hacer revisión corporal a los migrantes.

En los cruces fronterizos con Estados Unidos ya se encuentran desplegados cerca de 5 mil 605 migrantes según cifras que el día de ayer expuso la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) de México.

El plan de Trump obligaría a los solicitantes de asilo a esperar en el país mientras se procesan sus solicitudes, conforme a información del periódico The Washington Post, este proyecto incita “permanecer en México” y no sigue los procedimientos de detención actuales, al no permitir que quienes solicitan el asilo permanezcan en Estados Unidos hasta que obtengan una audiencia con el juez de migración, teniendo en cuenta que este trámite puede tardar meses e incluso años. Se dio a conocer que de acuerdo con dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de ese país estas nuevas reglas entrarán en vigor el viernes.

En tanto, hoy los aproximadamente 5 mil 800 soldados en la frontera con México celebran el Día de Acción de Gracias trabajando, pues el Secretario de Defensa Jim Mattis explica que “Son un ejército de 365 días al año. Lluvia o sol, luz u oscuridad, clima frío o calor, tenemos una fuerza para todo clima que está en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.