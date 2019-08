PENSAR EN LA SEGURIDAD

En los días recientes, aunque han tenido cuidado en el uso de sus palabras para no tener una confrontación directa, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, y la edil de la capital, Claudia Rivera Vivanco, han manifestado sus discrepancias sobre la decisión del primero de que su administración asuma el control de la seguridad pública en el municipio.

Tal vez desde la visión municipalista pueda resultar lógico que el ayuntamiento tenga la responsabilidad exclusiva de los cuerpos policiacos.

Sin embargo, la Constitución establece facultades para el gobierno del estado a fin de que asuma el control de la seguridad pública en la localidad donde residen los tres Poderes, lo cual aplica en este caso a la Angelópolis.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios para que en situaciones complejas de resolver, sea la autoridad con más capacidad para resolverlas las que la atiendan y en este sentido se puede afirmar que la Comuna poblana no tiene en este momento los recursos materiales ni humanos para enfrentar a la delincuencia común y menos al crimen organizado, a diferencia del Poder Ejecutivo, que está en mucho mejores condiciones para enfrentar el problema.

En tercer lugar, no se ha visto hasta ahora que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Lourdes Rosales haya brindado los resultados esperados. Cierto es que no se le puede acusar de actos de corrupción o abuso de autoridad, pero la inseguridad y la violencia no han decrecido durante su gestión.

Lo que sí vale decir es que las diferencias políticas que emergieron dentro de Morena, no pueden ser llevadas al ámbito del servicio público.