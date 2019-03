Pensando la tesis doctoral

“La filosofía comprometida descubre dentro de sí, como una

exigencia imperativa de su propio compromiso ético, la dimensión

de la política y tiene conciencia de que es una relación necesaria la

que debe mantener con ella, ya que necesita de la política tanto para

hacerse mundo, como para contribuir a hacer mundo de manera alternativa”

(Fornet–Betancourt, 2006).

Comparto unas breves líneas del pensar académico que realizo en el marco de la elaboración de mi tesis doctoral. Me interesa compartir la relevancia que tiene en el contexto actual del mundo la generación de conocimiento posicionado y comprometido y desde la ética por la equidad y la dignidad humana.

La violencia irrumpe, y ya sea de forma estrepitosa o sutil el resultado tangible es equivalente: la fractura del aliento, el temor, la condición de indefensión. Sin embargo, desde una situación de oscuridad perversa, se logra quebrantar la espesura del silencio para decidir entonces, comenzar a sanar. Los rostros de las mujeres indígenas se desdibujan, sus siluetas entre la neblina reclaman ser vistas y sus voces comienzan a ser escuchadas, primero como susurros y posteriormente se elevan hasta convertirse en un estruendoso alarido de dolor y dignidad que clama por la justicia. Así, en la región de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, entre neblina, lluvia y enmarcada en una enigmática belleza natural, se disfraza la miseria y se invisibiliza la opresión que el sistema de acumulación capitalista va filtrando por todos los rincones tanto en esa región como a escala global y en múltiples dimensiones.

Las ciencias sociales también hablan, se piensan, se leen y se escriben para ser referente y acción. Para sustentar una praxis consecuente y, a mi interés, para responder desde un ethos de justicia social. La ciencia ha sido siempre situada y posicionada. El compromiso de la ciencia y en particular de quienes contribuimos a su construcción debe ser ineludible, nos corresponde ser testigos de nuestro tiempo en contextos concretos de la totalidad. En el hacer ciencia, el compromiso se genera entonces desde la práctica de la ciencia misma, y es un compromiso con la vida propia y ajena, y reclama por ende una praxis congruente. La actual correlación de fuerzas, nos exige honestidad. Creo que la cabeza piensa desde donde los pies están parados y, por lo tanto, yo tomo partido en la partida del mundo, me alejo de aquellos que creen moverse en esferas superiores de la pretendida objetividad, me aparto de quienes se proponen supuestamente sin compromiso político, me distancio de quienes creen que se mueven en el reino de las ideas puras. Opto por el pensar y la práctica comprometida y asumida conscientemente desde los espacios donde las asimetrías de poder hegemónico actual, generan y profundizan las condiciones de explotación, subordinación y dominación. Comparto la mirada de mujeres y hombres que padecen la amenaza constante como punición cuando se arriesgan a promover relaciones más equilibradas, desde sus proyectos de vida y felicidad. Eso es ciencia.