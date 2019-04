A pesar de prohibición, Pemex hace fracking en Pantepec y enferma a niños y ancianos

Habitantes del ejido de Tablón, en el municipio de Pantepec, denunciaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) ejecuta la exploración de un pozo petrolero en aquella región de la Sierra Norte de Puebla, utilizando a técnica de perforación hidráulica o fracking, poniendo en riesgo a la población que se encuentra a menos de un kilómetro de distancia de la zona de perforación, pues hay niños y ancianos que ya presentan síntomas de enfermedad, por la liberación de gases.

Los agraviados temen además que se hayan contaminado los manantiales de los que abrevan y acusan al Ejército Mexicano de tratar de intimidar a los representantes de la comunidad que han cuestionado las acciones de la paraestatal.

En representación de la gente de Tablón, el viernes pasado Guadalupe Pérez Rodríguez, Daniel Santiago Lemus, Luis Zúñiga Montes y José Santiago Rodríguez presentaron el viernes pasado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos “en contra las autoridades responsables en materia energética por los daños al ambiente y a la salud de las personas, derivado de la exploración de un pozo petrolero con la técnica del fracking, en el ejido El Tablón, municipio de Pantepec, Sierra Norte del estado de Puebla”.

En el documento, del cual esta casa editorial tiene una copia digital, se informa: “desde poco más de dos semanas, en el Ejido el Tablón, municipio de Pantepec, estado de Puebla, se empezó a percibir un olor nauseabundo, característicos a “huevo podrido” no se le dió mucha importancia. Pero al paso de los días este olor fue más intenso, en los últimos días este olor se manifestó en las madrugadas cuando el sereno caía. Pronto se empezó a investigar y se encontró el punto del cual se desprendía dicho aroma. Se trata de 5 contenedores de agua extraída de un punto de perforación en la macropera Humapa 3509. Dichos contenedores desprenden vapor de gas sulfúrico, estos tienen dos ventiladores industriales que proyectan el gas hacia afuera de las instalaciones. Cabe mencionar que dicho pozo se ubica a 800 metros de distancia de la comunidad y a una corta distancia de las milpas y sembradíos.

“Al ser más denso que el aire normal este gas se evapora en el día por el calor del sol, sin embargo, en las mañanas se precipita, la comunidad se encuentra en una planicie rodeada de cerros, lo cual hace que la concentración mayor de dicho gas se centre en el poblado.

“Al hacer el reporte ante la paraestatal Petróleos Mexicanos, su personal dice que ‘es algo normal, que en el espacio de la macropera se estaba monitoreando y no mostraba alteraciones’, sin tomar en cuenta que los ventiladores al expulsar el gas fuera de Humapa 3509, este es llevado por las corrientes de aire hasta la comunidad.

“Los principales afectados hasta el momento son niños y personas adultas mayores con algún padecimiento. Los síntomas son característicos de una intoxicación, dolor de cabeza, ardor de ojos, garganta y nariz, dolor de estómago y vómito.

“Desde la fundación del ejido, se bebe agua de los manantiales, la preocupación es que conveniencia trae la concentración de estos gases, y aunque Pemex ha hecho algunos estudios del agua, estos son a espaldas de la comunidad y no ha dado a conocer ningún resultado.

“Hasta este momento, no sé ha dado a conocer ningún plan de contingencia y actuación ante una emergencia mayor.

“El día de ayer -11 de abril-, mientras personal de Pemex realizó una inspección en la zona dijeron que no tenían ni una respuesta ni solución al problema. Cabe mencionar que en el recorrido de ayer en la macropera, se nos prohibió tomar fotografía y video y al finalizar dicho llegó personal del ejército mexicano que está a disposición de Pemex (se notó por el logotipo en la camioneta), llegaron sin presentarse a intervenir en las explicaciones que daba el personal de la paraestatal, el teniente a cargo (que no dijo ni su nombre) trató de intimidar a la población, interrogando al juez de paz de la comunidad “¿Qué solución propones?”. No somos expertos en ingeniería química o biología para saber cómo controlar esta situación, somos personas que no contamos con el conocimiento técnico para saber de qué se trata, cuál es la situación real y qué consecuencias tendrá para nuestra comunidad.

Cabe mencionar que, en la madrugada de hoy, el olor fue menos intenso, pero no se ha disipado y nos preguntamos si ¿Acaso los ventiladores desviaron el gas? En ese caso no se está resolviendo el problema de fondo solo se está ocultando una situación que puede ser devastadora.

“El día de ayer se dijo que se trataba de un gas combustible que aún no se podría quemar con los típicos quemadores que se disponen en las macroperas, pero el día hoy (12 de abril) se vio que, si se puede, ya que empezaron a usar uno de ellos.

“Aunque se controle el tema del gas, es necesario un análisis de agua para descartar afectaciones en la población, flora y fauna, cultivos y agua que es de consumo humano.

Cuando presentamos el presente escrito de queja, personal de PEMEX realiza una segunda inspección, pero no es suficiente si persiste la contaminación del aire y las afectaciones en la salud de la población”, finaliza el documento.