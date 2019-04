Desde Ayoxuxtla, compara Barbosa a Armenta con el Pelón Guajardo, quien traiciona y asesina a Zapata

“Los pelones Guajardo siempre habrán existido y existirán, pero no importa porque la vida me la dio Dios y sólo él me la quita”, reviró Miguel Barbosa Huerta, desde Ayoxuxtla al comparar al senador con licencia Armenta Mier con el asesino de Emiliano Zapata.

Lo anterior en referencia al general militar Jesús María Guajardo, mejor conocido como el Pelón Guajardo, quien se infiltró, traicionó y mató en Chinameca al caudillo revolucionario.

Este miércoles, organizaciones sociales y campesinas y el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Puebla encabezaron una ceremonia por el centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar en la comunidad de Ayoxuxtla, en el municipio de Huehuetlán El Chico.

Desde esta comunidad recóndita de la Mixteca, el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reivindicó los ideales de justicia y dijo que honrará la memoria del caudillo del sur con el rescate del campo en Puebla.

“Los pelones Guajardo siempre han existido y existirán, pero no importa porque la vida no las da Dios y nos la quita Dios”, respondió a los audioescándalos donde Armenta y la ex diputada federal Violeta Lagunes planean inyectarle azúcar para matarlo.

Por esta razón, dijo que actuar con honestidad, principios y seguir la “línea política” de Andrés Manuel López Obrador, es hablar con Emiliano Zapata.

En ese sentido, Barbosa Huerta expuso que honrar a Zapata comprometiéndose con el campo poblano, con la tierra olvidada, la profunda Mixteca, colindante con Morelos y Guerrero.

En su intervención, el líder de la Unión Campesina Democrática (UCD), Mario Vélez Merino, destacó que a 100 años del asesinato de Emiliano Zapata “no ha llegado la justicia al pueblo de Ayoxuxtla”.

Vélez Merino informó que la justicia a los pueblos de México, la emancipación, aún no llega a estas comunidades olvidadas del desarrollo.

“Es por eso que en las pasadas elecciones el pueblo entero se reveló y le entregó el voto entero a Morena, a Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

En la Sierra, enfatizó que los mixtecos se han reunido en torno a la candidatura de Miguel Barbosa.

“Me da mucho gusto ver a caras que alguna vez fuimos adversarios, veo caras que alguna vez no nos saludamos, pero hoy la candidatura de Barbosa nos ha unido a todos”, recalcó, entre consignas de “Zapata, vive; Barbosa, sigue”.