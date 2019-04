Mi casa es el PAN y por eso regresé: Aranda Orozco

Ana Teresa Aranda Orozco aseguró que “por convicción” regresó a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y también para apoyar al candidato común del albiazul, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno del estado, Enrique Cárdenas Sánchez.

Aunque, a través de redes sociales, ya había dejado ver su intención de retornar a Acción Nacional e incluso competir por la gubernatura, fue hasta este domingo cuando lo hizo de manera oficial y el encargado de dar el anuncio fue el dirigente nacional del partido, Marko Cortés Mendoza.

El líder panista le alzó la mano a Ana Teresa y señaló que será nueva vocera de la campaña del ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

En octubre de 2015, Ana Teresa Aranda renunció al albiazul por diferencias con el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a quien calificó de autoritario.

Posteriormente, en 2016 se convirtió en candidata independiente al gobierno de Puebla e hizo una dura campaña contra el entonces candidato del albiazul, Antonio Gali Fayad, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fallara a su favor tras varias trabas para aparecer en la boleta.

Sin embargo, este 14 de abril, Arando Orozco llegó hasta las orillas del Río Atoyac para respaldar en un acto de campaña del académico y también integrante de la organización civil Sumamos por primera vez en lo que va de la campaña.

Ana Teresa opinó que no hay tiempo para mezquindades y soberbias, por ello agradeció la generosidad de su partido para recibirla.

Dijo que es necesario hacer a un lado los agravios porque “solo se pica el hígado”. Recalcó que Acción Nacional es su casa y ahora estará enfocada a apoyar a Cárdenas Sánchez en su lucha por llegar a Casa Puebla.

“No hay tiempo para mezquindades y no hay tiempo para soberbias, es el momento de la generosidad (…). Tenemos que hacer a un lado los agravios porque solo se pica el hígado y yo tengo muy sano mi hígado y estómago. Estoy aquí por convicción”, manifestó.

Puntualizó que desde que arrancó la campaña a la gubernatura de Puebla, tras el fallecimiento de la ahora ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, ha apoyado al ex rector de la Udlap, empero, no fue hasta este día, dos semanas después del arranque de campaña, cuando se hizo oficial su reincorporación.

Hace cuatro años, Ana Teresa Aranda, renunció al blanquiazul luego de criticar la actitud “antidemocrática” y “autoritaria” del entonces gobernador Rafael Moreno Valle y no estar de acuerdo con la llegada de Ricardo Anaya Cortés a la dirigencia nacional.