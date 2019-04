PAN busca votos promocionando obras de RMV; Enrique Cárdenas reniega de esa idea

Enrique Cárdenas Sánchez, candidato a la gubernatura de Puebla, se deslindó del spot televisivo pautado por el Partido Acción Nacional (PAN) que hace referencia a los “logros” de los gobiernos panistas y que él les daría continuidad en caso de lograr el triunfo el próximo 2 de junio.

“Es promoción del PAN no mía” respondió el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) al cuestionarle sobre dicho spot televisivo, en entrevista, luego de su arranque de campaña este domingo por la mañana a un costado de la Catedral.

El abanderado del PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) minimizó la inasistencia del dirigente nacional del albiazul, Marko Cortés Mendoza, así como de otros líderes locales como Carlos Martínez Amador, Julián Rendón y Vladimir Luna del Sol Azteca.

El académico contestó que, no es una mala señal que algunos militantes de la coalición que representa no estuvieran en su arranque de campaña, acto que no logró reunir a más de 100 personas.

No tengo capa de Superman para recorrer los 217 municipios de Puebla

Al preguntarle si tiene contemplado visitar los 217 municipios del estado durante su campaña, Cárdenas Sánchez se limitó a decir “no tengo capa de Superman para recorrerlos”.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios de comunicación, no le quedó más que referir que hará presencia en las demarcaciones más lejanas a la capital, aunque también en la zona conurbada.

Augura ataques en su contra

Enrique Cárdenas auguró ataques hacia su persona durante la presente campaña extraordinaria, sin embargo, evitó decir los nombres de sus adversarios, Luis Miguel Barbosa Huerta y Alberto Jiménez Merino.

“Ya hay ataques, van a seguir atacando, van a inventar de todo y van a intentar por todos lados desprestigiarnos, es normal, pero yo confío en la gente”, mencionó.

Recalcó que su campaña estará enfocada al combate a la inseguridad, corrupción y pobreza, pero también otros rubros que irá mencionando al paso de la misma.