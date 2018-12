Dice el PAN que no hay necesidad de mesa de diálogo ni condiciones para que MEAH vaya al Congreso

Los dirigentes de los partidos que integran la coalición Por Puebla al Frente, aseguraron que los integrantes de Morena han generado un ambiente adverso en torno a la toma de posesión y la legitimidad con la que Martha Erika Alonso asumirá la gubernatura.

En rueda de prensa, Genoveva Huerta, Carlos Navarro, Carlos Martínez Amador, Jesús Flores y Jesús Castro de los partidos Acción Nacional, Pacto Social de Integración, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla, afirmaron que no hay condiciones para que la toma de protesta se realice en el Congreso del estado, debido a que se tienen que llevar a cabo procedimientos legales desde la Junta de Coordinación Política, mismos que no se han hecho porque los legisladores de Morena no han trabajado.

Mostraron videos, fotografías y documentos que han circulado en las redes sociales, medios de comunicación, así como documentos oficiales girados por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres, para suspender las sesiones de esta semana, mismos que son muestra del encono con el que actúan.

Recalcaron que estas acciones, conocidas por todos los ciudadanos, son claras señales de que los líderes de Morena no garantizan la seguridad y solemnidad de un acto como la toma de posesión del Ejecutivo.

Reiteraron que no hay necesidad de una mesa de diálogo, ya que la gobernadora electa ha expresado en diversas ocasiones que trabajará en equipo con todos los partidos en favor de los poblanos.

Finalmente, hicieron un llamado a la calma y la tranquilidad, para actuar sólo en beneficio de los ciudadanos.