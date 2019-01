PAN disfraza a morenovallista de “ciudadano” para quedarse con la gubernatura: Barbosa

El ex candidato a gobernador de la coalición Morena–PT–PES Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que el PAN pretende colocar en la gubernatura interina a Jesús Rodríguez Almeida, disfrazándolo de un perfil “ciudadano” que podría terminar con el clima de polarización que se vive en la entidad, cuando son claras sus ligas con el morenovallismo.

Rodríguez Almeida es el actual encargado de despacho de la gubernatura y formó parte del gabinete estatal de los panistas Martha Érika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, quienes fallecieron en un accidente aéreo el 24 de diciembre pasado.

Miguel Barbosa aseguró que Acción Nacional da por hecho el nombramiento del funcionario, debido a que cree que el Poder Ejecutivo local les pertenece.

“Pues díganles que no lo den por hecho y no voy a ser yo quien lo decida pero las condiciones políticas no están para que nos presenten a Rodríguez Almeida como un sin partido, como un ciudadano. ¡Por favor!, ¡es parte del morenovallismo!”, expresó el ex abanderado, quien es reconocido por liderazgos de Morena, el PT y el PES como líder moral del frente lopezobradorista en Puebla, tras encabezar lo que denominó una batalla contra “el fraude electoral” de 2018.

Asimismo, descartó que exista un pacto entre la Secretaría de Gobernación (Segob) federal y el PAN para que el partido de derecha conserve el poder en el estado, tras la muerte de la gobernadora Alonso.

“Ese pacto no existe, porque si existiera ya se hubiera definido en favor de alguien la gubernatura (interina)”, agregó Luis Miguel Barbosa, en referencia a la falta de acuerdos que persiste en el Congreso de Puebla desde el 24 de diciembre pasado para definir al ocupante de ese cargo.

Rodríguez Almeida es originario de la Ciudad de México, donde fungió como procurador General de Justicia en el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón y como secretario de Seguridad Pública en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

En 2015 se incorporó al gabinete del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, como secretario de Seguridad Pública y en los primeros 10 días de gestión de Martha Érika Alonso actuó como secretario General de Gobierno, lo que lo llevó a convertirse en encargado de despacho de la gubernatura tras el fallecimiento de la panista.