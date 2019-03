Dirigencia del PAN pide perdón por errores pasados; advierte Armenta no tiene cabida en el partido

Tehuacán.- Genoveva Huerta Villegas, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y el secretario general de ese instituto político, Francisco Fraile García, se reunieron en Tehuacán con liderazgos panistas con miras a unificar al albiazul. En esta ciudad dijeron reconocer los errores cometidos en el pasado, por los cuales pidieron una disculpa a la ciudadanía de la región.

Francisco Fraile expuso que los resultados del proceso electoral del año pasado fue un fuerte llamado de atención para el PAN, por lo que ahora buscan partir a algo nuevo, logrando la unidad de todos los sectores. Esto último lo quisieron demostrar al presentarse en la rueda de prensa, flanqueados por ex presidentes municipales y ex diputados federales y locales.

Defendieron a capa y espada la postulación de Enrique Cárdenas Sánchez al gobierno del estado; al respecto Francisco Fraile dijo que optaron por un perfil ciudadano porque se trata de una persona con alta capacidad para gobernar y no tiene ningún antecedente oscuro en su pasado o presente.

A decir del secretario del PAN, Enrique Cárdenas pidió disculpas a ese partido político por las acusaciones que hizo en contra de José Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, cuando buscaba llegar a la candidatura por la vía independiente, con lo cual se subsanaron las diferencias y ahora buscan lo mejor para Puebla.

Cuestionado sobre los rumores que corren de la posibilidad de que Alejandro Armenta migre al panismo luego de que no obtuvo la candidatura al Poder Ejecutivo local desde las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fraile García fue tajante al expresar un rotundo “No, eso si yo te lo aseguro él fue priista, se fue a Morena, su suerte está echada y él sabrá a dónde va”.

Por su parte Genoveva Huerta expresó que los ex gobernantes panistas tanto en el estado como en el municipio han dejado muestra clara de que su partido sabe hacer las cosas bien y por lo tanto superan a los que ahora gobiernan emanados de las filas morenistas.

Señalaron que solo tienen un mensaje claro para los adversarios del PAN en el estado y es que “les vamos a ganar” y reiteraron su confianza en que del lado de ellos va el mejor hombre al frente de la candidatura.

En ese acto estuvieron presentes los ex alcaldes de Tehuacán, Felipe Mojarro Arroyo, José Méndez Gómez y Francisco Javier Díaz Fernández, así como la ex diputada federal, Sonia López Macías y varios ex dirigentes del panismo local.