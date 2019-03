Morenovallistas amagan al PAN con no hacer campaña si elige a Aranda como candidata a gobernadora

Integrantes del grupo morenovallista de la Comisión Permanente Estatal del PAN amagaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con dejarlo solo en la campaña por la gubernatura de Puebla de este año, si elige como candidata a Ana Teresa Aranda Orozco o a otro perfil distinto a la terna que conformaron.

El dirigente del albiazul en el municipio de Puebla, Pablo Rodríguez Regordosa, confirmó que la advertencia al CEN se lanzó el sábado pasado durante la selección de las tres propuestas, debido a que la Comisión Permanente Nacional no está obligada a tomarlas en cuenta a la hora de definir al abanderado en la sesión de mañana.

Las propuestas del PAN poblano son el ex senador Francisco Fraile García, el presidente municipal de Atlixco Guillermo Velázquez Gutiérrez y la ex diputada federal Blanca Jiménez Castillo, quienes trabajaron con el ex mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas, fallecido el 24 de diciembre pasado.

De la terna quedaron fuera cuatro aspirantes, entre ellos la ex secretaria de Desarrollo Social del país Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue una de las principales críticas de Moreno Valle.

“En la sesión de la Comisión Permanente Estatal hubo expresiones puntuales de ‘si la ponen a ella (Aranda) de candidata yo no hago campaña’, dijo alguno de los comisionados y detrás de él hubo otros que replicaron el mismo mensaje a los representantes que envió el Comité Ejecutivo Nacional”, anotó Rodríguez Regordosa en conferencia de medios.

Abundó que los comisionados estatales pugnan a favor de que la candidatura se entregue a una de las tres propuestas del PAN poblano por ser militantes del partido y que “por ningún motivo” se designe a “alguien que no tuvo ni un voto”, en alusión a Aranda.

Aclaró que el Comité Directivo Estatal, que preside Genoveva Huerta Villegas, se ajustará a la decisión que tome el partido a nivel nacional.

La Comisión Permanente Estatal es un órgano partidista que integran perfiles afines a Rafael Moreno Valle, quien dominó al partido a nivel local por ocho años hasta su muerte en un accidente aéreo, en el que también pereció su esposa, la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo.