Exhibe el MNFM los paisajes dramáticos del fotógrafo César Guzmán

En la exposición He soñado que vives, el fotógrafo César Guzmán “Celacanto” (Ciudad de México, 1980) le habla al paisaje, sueña que está vivo e incluso que éste le responde, pues como artista, él mismo se sitúa dentro de lo que retrata.

A partir del domingo 9 de junio a las 10 horas, el biólogo de formación que descubrió en la fotografía su verdadero oficio y en él la oportunidad de darle visualidad a las historias que le contaba su abuelo, expondrá esta serie en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM).

Lo hará como parte del festival Alas sobre rieles que se realizará a partir de este día y hasta el 7 de julio en diversas sedes de la ciudad, y que en su primera edición consolida lo hecho años atrás con el trabajo realizado en torno al medio ambiente, su cuidado y urgencia.

Durante una charla con medios, César Guzmán detalló que es un paisajista. Lo es, definió, desde un paisajismo dramático como su personalidad: lleno de contrastes, luces y sombras, texturas, días y noches, barridos, colores, furias e idilios.

Con estudios en Biología y maestría en Ciencias biológicas, antes de concluir con sus estudios de posgrado supo que se iba a dedicar a la fotografía, de inicio documental.

“Mi idea principal era hacer fotografía documental pero me metí al paisaje. Tuve el encuentro con un par de fotografías con las que descubrí otra forma de hacer las cosas. Empecé a repetir la experiencia, a tratar de seguir esa línea. Eso hizo que olvidara todo lo demás”, afirmó.

Así, desde hace dos años y medio, apoyado en el viaje, César Guzmán trabaja guiado por otra de sus motivaciones: el recordar las historias que de niño le contaba su abuelo, un telegrafista de Ferrocarriles Nacionales de México.

“Estuve en Real de 14 -relató- y me acordé de mi abuelo. Esperando tomar fotos y pensando en las historias que me contaba y me tenia embobado. Creo que fue a partir de ahí que desarrollé el gusto por la naturaleza, por viajar, conocer gente, conocer el país no sólo en lo ambiental sino en lo cultural”.

Continuó que al ser “atrapado por la fotografía” curiosamente no quiso saber nada de la vida silvestre desde la biología: “poco a poco, mi esencia me regresó a la naturaleza, a lo que me contaba tal vez mi abuelo”.

César Guzmán señaló que desde 2017 ha desarrollado varios proyectos en cuanto al paisaje, y que en el caso de la exposición He soñado que vives engloba varios de ellos e incluso fotografías ya reconocidas por el Comité Fotográfico de México.

Para el fotógrafo, el paisaje es una construcción, una manera en que se expresa y es, al mismo tiempo, la forma en que él mismo se entiende de manera interior.

En su obra, lograda en mucho a partir de la paciencia y el conocimiento de su cámara, hay reflejos e insinuaciones de los grandes artistas del romanticismo del siglo XIX, de la pintura y el paisaje, caracterizados por un dramatismo y una sensibilidad al borde.

“Es algo que se ve en mis fotografías. Me siento influenciado por los grandes pintores del romanticismo, por su dinámica, su fuerza, sus colores e interacción. Busco que haya rupturas, que tengan fuerza y sucedan dramáticamente”.

Concibió que sus imágenes son como sueños. Tal es el caso de la pieza Andrómeda devorada, que toma al personaje de este mito y lo compara con una ola que estrella sobre una roca multiforme, y de la cual se desprende luz y colores verdes, violáceos y magentas.

Dijo que si bien su revelado es digital, como antes los técnicos en su cuarto oscuro, él corrige aspectos como el contraste o las tonalidades. Pese a ello, afirma que en su fotografía “no hay nada que no hubiera estado ahí”.