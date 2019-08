En su gobierno, Pacheco distendió el ambiente político de Puebla: Biestro

A unas horas de que concluya el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, el diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que “dejó un estado una distinción política marcada”, pues supo distender el ambiente político que estaba crispado en Puebla.

El líder de la bancada de Morena en el Congreso agregó que, en estos meses, que consideró no fueron suficientes para hacer más cosas en el gobierno, fueron buenos.

“Sobre todo en esta recta final con el combate a la inseguridad y la violencia que tuvo varios aciertos”, consideró.

Destacó el trabajo coordinado entre las secretarias de Seguridad Pública y la General de Gobierno, así como la Fiscalía General de Estado, hacen “un balance positivo”.

Lo anterior, continuó el legislador, detonó en “una elección pacífica, tranquila, sin sobresaltos”, que fue algo que la ciudadanía pedía.

“Deja al estado tranquilo, en paz, sin tensión política y sin crispación”, afirmó.

En el caso del gobernador entrante Luis Miguel Barbosa Huerta, el presidente de la Junta de Gobierno consideró tiene como retos varios asuntos. Los primeros, el atender la inseguridad y la violencia, y el combate a la corrupción.

En otro tema, sobre la toma de protesta en el pleno que será este jueves 1 de agosto, indicó que estará presente la Secretaría de Gobernación federal, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los ex mandatarios estatales Manuel Bartlett Díaz, Mariano Piña Olaya, Melquiades Morales Flores y el propio Guillermo Pacheco Pulido. Quien no fue invitado, será el ex gobernador José Antonio Gali Fayad.